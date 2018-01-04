電影行銷學 拉抬觀光

2018年01月04日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

高雄市政府以「高雄人」投資的電影《血觀音》，在2017年金馬獎上囊括女主角、女配角、最佳影片、最佳劇情等獎項，堪稱影展最大贏家，同時帶動拍攝地「橋頭糖廠」 後續觀光人潮，屏東縣政府近年來同樣積極協助影視團隊南下拍攝，希望藉由電影上映拉抬地方觀光。

由藝人Ella陳嘉樺擔綱女主角，全片有9成以上在屏東拍攝的國片《缺角一族》，曾在日本大阪亞洲電影節大放異采，為Ella拿下影后殊榮，片中景點更引起日本影迷注意，掀起後續一波追星熱，跟著偶像腳步去旅行。

屏縣府觀傳處透露，當初《缺角一族》上映後，片中美景吸引不少影迷追尋，其中獅子鄉卡悠峰瀑布磅礡氣勢，最受歡迎，遊客相較以往激增好幾倍，當年劇組人員扛著沉重機具徒步前進祕境拍攝，果然值得。

由電影帶動觀光的案例，近年來就以名導演魏德聖執導的《海角七號》最廣為人知，隨著電影票房破億，當地人回憶當時「恆春幾乎每天都湧進滿滿外來客」，包括阿嘉、茂伯的家，眾人乘涼的榕樹，都是等著拍照留念的排隊人潮，讓人感受電影行銷帶來的旅遊收入。

屏東縣長潘孟安指出，縣府多年來已協助近百劇組在屏東完成拍攝工作，包括李安的《少年PI的奇幻漂流》，還有《太平輪》、《陣頭》等國片，他歡迎各影視劇組南下取景，並強調屏縣府都會是電影創作者最有力的靠山。

(中國時報)