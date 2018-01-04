預算遭刪 台北河岸音樂季 今年沒煙火

由於遭藍綠議員質疑選舉年砸錢辦活動，決議刪減400萬預算，今年河岸音樂季不會再施放煙火。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

北市府每年7、8月在大稻埕舉辦「台北河岸音樂季」，規模愈辦愈大，往年560萬經費不足，今年北市觀傳局編列960萬闖關，不過市議會審查預算時，遭藍綠議員質疑選舉年砸錢辦活動，不滿市府只會放煙火取悅民眾，決議刪減400萬預算；對此觀傳局長簡余晏表示，今年河岸音樂季不會再施放煙火。

觀傳局去年編列560萬河岸音樂季預算，由於經費不足，以其他預算支應，最終共花900萬元辦活動、放煙火。今年打算編列960萬元，但在教育委員會審查時，國民黨議員王鴻薇質疑遇選舉年，市府活動預算就大增，根本是想討好選民，最終委員會決議刪除其中400萬煙火預算。

該案3日進入大會討論，民進黨議員王世堅也抨擊，柯文哲施政3年一事無成，只會放煙火取悅民眾，尤其跨年才剛過，很多縣市都已響應環保，從善如流不放煙火了，要求市府刪除該筆預算，不要再砸錢。

對此，簡余晏說，會尊重委員會的決議，今年河岸音樂季不會施放煙火，去年就已預告音樂祭將轉型，未來會以野餐及音樂會的形式演出。

日前跨年煙火吵得沸沸揚揚，市長柯文哲曾放話說，少放一天煙火也不會改善空汙，被問及柯是否知道煙火預算遭刪？簡余晏強調，這些是各局處自行決定的業務，市長不會管到那麼細。

(中國時報)

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