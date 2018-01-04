桃園A7合宜宅 續排汙新北

2018年01月04日 04:10 中國時報 葉德正 、 甘嘉雯 ／連線報導 ／連線報導

以鄰為壑！新北市府去年底發現桃園A7合宜住宅將生活汙水排入十八份坑溪後汙染下游新北市，會勘後要求改善，不料近日居民又發現合宜住宅持續排汙，怒嗆拆除排放管線，新北市環保局也提5大訴求，要求桃園市徹底解決問題。桃園市水務局則說，汙水須經處理才能排放，去年稽查4住宅基地共36次、告發2次，業者「均已完成改善」；至於A7站水資源回收中心，最快要到2020年才可進水處理。

去年底民眾發現桃園A7合宜住宅汙水排入十八份坑溪後汙染下游新莊等地，但陳情會勘後竟未改善，3日上午新北市議長蔣根煌、議員黃林玲玲、陳明義會同新北市環保局、水利局、農業局等相關局處再度到場會勘。

環保局當場提出5大訴求，要求「A7合宜住宅全區應盡速完成雨汙分流」、「在未完成雨汙分流前，滯洪池內汙水不得排放至新北市轄內」、「請行政院農委會水土保持局確實要求及監督A7合宜住宅汙水不得排入滯洪池」。也要求「桃園市政府盡速依原期程108年底完成A7合宜住宅汙水處理廠設置，處理後汙水應排至桃園市轄內區域排水」、「滯洪池排水造成下游土石流失情事，請行政院農委會水土保持局依法查處。」

桃園市水務局回應，A7合宜住宅有4623戶，區內有A（遠雄）、B（皇翔）、C（名軒）、D（麗寶）4住宅基地，因公共汙水處理廠最快2020年才能進水處理，現由建築物內設置汙水處理設施自行處理至符合放流水標準後，排入公共工程排水系統。桃園市環保局也從去年3月20日至12月15日止，針對名軒稽查6次、告發0次；麗寶稽查13次、告發0次、遠雄稽查11次、告發1次，皇翔稽查6次、告發1次，「均已完成改善」，但對「汙水應排至桃園市轄內區域排水」避而不談。

新北市環保局指出，若發現A7合宜住宅汙水再次排入下游情形，可立即撥打1999市政服務專線通報，市府將立即向中央及桃園市政府反映處理，與新北市民同一陣線，共同捍衛環境，維護生活品質。

(中國時報)