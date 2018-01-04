國家工藝成就獎 苗栗連莊

苗栗工藝大師連2年獲國家工藝成就獎最高殊榮，縣長徐耀昌（左）頒發榮譽狀致賀，前為2016年得主老陶師林添福，右二為今年得主竹籐編大師張憲平。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

國家工藝成就獎為工藝界最高殊榮，且每年僅1個名額，苗栗縣繼2016年竹南老陶師林添福之後，2017年續由人間國寶竹籐編大師張憲平獲獎。縣長徐耀昌3日率文化觀光局長林彥甫等人前往致賀，並頒發「卓越成就．榮耀苗栗」獎牌，縣長肯定大師創作有成，讓苗栗連續獲得最高榮譽，也是台灣之光。

徐耀昌3日赴竹南張憲平家中，致贈「卓越成就．榮耀苗栗」獎牌表彰他的成就，93歲老陶師獲第10屆國家工藝成就獎的林添福，也由兒子林瑞華陪同出席，立委陳超明、苗栗工藝園區分館長張翠玲、議員謝端容、廖英利及鎮長康世明，也到場致賀分享榮耀。

75歲的張憲平出生藺草世家，年幼在藺草編織中成長，20歲繼承藺草家業，30歲開始鑽研竹藤編器，走訪觀摩老師父技法，自行買回古老編器加以研究，並融合漢族、賽夏族及其他各地竹籐編特色不斷創新，4、50年來未間斷。

張憲平更調整機器劈剖竹篾，終能將竹片細窄定寬，微薄剖篾，倒角整篾等委由機器，克服了竹工藝發展的瓶頸，完成獨有的竹編器生漆髹塗，讓細竹編藝品得到最佳保護，也更為優雅。

「從小在藺草堆中玩樂！」這是張憲平童年的寫照，他竹藤編傳承有著深厚的情感，每次獲獎總是感謝家人的支持，為培育人才，也毫無保留將畢生所學盡數傳授，他的學生章潘三妹、程精鈞也分別獲得文化部及嘉義市登錄為無形文化資產保存者。

徐耀昌表示，苗栗人才輩出，老陶師及竹藤編工藝家張憲平先後獲得國家工藝成就獎，他與縣民同感榮耀，也感謝工藝師傅重視薪火相傳，讓更多傳統文化藝術被看見。

(中國時報)

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