預算未過 弱勢權益被擱置

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中國時報
／台中報導

台中市政府107年總預算尚未完成審議，台中市議會國民黨團書記長李中3日批市府以「簽訂切結書」、「延遲開標」等方式，讓社福、弱勢團體本可依法支用延續性預算獲得補助或開辦業務，都被擱置。市府反駁，國民黨團誤解法令，依法若預算在106年未編列，屬107年度新興預算依法不得動支。

市議員顏莉敏說，近日內很多社福、弱勢團體拿著市府某些局處，要他們簽署的切結書找議員陳情。社福團體私下指稱，他們無法理解過去也曾有總預算未通過情況，但這次被要求簽切結書，表明可能要更改契約或終止契約，讓他們感到恐慌。

市府強調，因市議會不同黨團對預算項目有異見，故未能於定期會完成審查；包括獨居老人藥事服務、身障者爬梯機上下樓等，多項攸關弱勢的社福措施屬新興項目，確定因預算擱置依法不得動支。

市議員劉士州指出，今年元宵燈會市府編列3800萬元，比去年增加800萬元，國民黨團原要刪除增加的800萬元，因局長陳盛山向議長林士昌拜託，允諾只刪400萬元；聽說因被刪除400萬元，今年元宵不做小提燈，將責任要推給國民黨團。

觀光旅遊局表示，總預算目前仍未完成法定程序，中台灣元宵燈會尚無法與廠商簽約，小提燈無法如期完成製作、送驗與發放，該局恐因此停止製作今年元宵小提燈；未來若預算順利通過，將研議是否補提兼顧製作時程。

(中國時報)

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