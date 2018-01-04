北門紅蔥頭個頭小 農民憂價崩

2018年01月04日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

經歷前年的歉收、去年的豐收，今年台南北門地區的紅蔥頭，即將陸續進入採收期，但受到秋冬降雨量短缺、土壤含水量不足影響生長，近期早收的紅蔥頭在大小及重量都不理想，且受到政府開放蔥蒜進口影響，農民擔憂價格又要崩跌。

北門地區種植紅蔥頭面積約120公頃，年產量近720萬台斤，是台南的重要產區，前年受到寒害影響歉收，不僅減產6成，能採收的紅蔥頭也因為賣相差、斤兩不足，每台斤僅15元左右，讓農民大嘆「歹年冬」，去年走出跌價陰霾，產量及收購價都創下近年新高。

但暖冬效應持續發酵，從去年10月迄今，沿海地區降雨量銳減，雖然讓部分秋冬時期收成的作物受益，但同時期播種栽培的作物卻受到影響，北門地區的洋香瓜、紅蔥頭，今年的生長狀況都不及去年，過於乾旱的氣候也易造成病蟲害，讓農民蒙受損失。

北門紅蔥頭盛產期從2月陸續開始，近來首批種植的紅蔥頭已經搶先收成，但結實狀況不佳，盤商收購價在每台斤20元左右，不到去年一半，更有人收到盤商通知要進口紅蔥頭，若現在不賣恐怕更無好價錢，讓農民更加擔憂。

農糧署南區分署長姚志旺表示，目前蔥蒜進口均由貿易商提出申請，針對農民疑慮，相關單位會注意，也呼籲業者若無特殊需求，盡量避開國內農作物產期，以降低對市場衝擊。

(中國時報)