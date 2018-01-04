3D彩繪牆集氣 為老車請命

2018年01月04日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

北港鎮拼布老師周秀惠熱愛偉士牌機車，擁有2輛不同年份的老偉士牌，面對政府計畫2020年禁止二行程機車上路，她在拼布店內打造1面3D彩繪牆，畫上老偉士牌機車供人合照，希望聚集人氣，為老偉士牌請命。

「老車有其歷史意義，記錄人與車的共同時光」。喜歡藝術創作的周秀惠，對於老偉士牌的優美曲線深深著迷，陸續購買2輛老偉士牌，並準備1輛報廢車做為備用零件，由於太熱愛老偉士牌，拆光零件後的車殼也捨不得丟棄，改裝成為特色咖啡桌。

最近周秀惠的拼布店重新整修擴大營業，特別請3D彩繪師以老偉士牌為主題，把店內的一面牆彩繪成風景圖，1輛老偉士牌停在鄉間小路前，背景是農村的美麗風景，只要在站彩繪牆前，就彷彿騎著老偉士牌漫遊鄉間。

周秀惠說，老偉士牌玩家的宗旨是「愛它，就賦予它新生命」，所以玩家無不用盡心思讓老車回春，除了彩繪這面牆，她也用拼布製作了偉士牌工具收納包、出遊背包，並不定期舉辦車友聚會，與同好一起分享愛車心得。

周秀惠說，1959年台灣引進第1批偉士牌機車，1輛要價4萬元，當時可以買1甲農地，後來陸續改款，但基本精神不變，均保有如黃蜂般「細腰豐臀」的外型，在機車發展史上有著重要的意義，如今卻因政策面臨禁騎，讓許多車主無法接受。

(中國時報)