研讀古籍 林銅祿轉動生技奇蹟

2018年01月04日 04:10 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

新書《創新，轉動台灣生技的奇蹟：北醫藥學系締造全球生技千億商機的故事》，深入訪談15位來自北醫藥學傑出校友；其中，吉福適公司董事長林銅祿除了具備行銷管理專業外，還鑽研易經、命理哲學、五術等中華傳統文化長達30多年，從古籍中尋求致勝法則，帶領公司屢創佳績。

台灣生技業總市值高達1兆元，單由北醫藥學系畢業生創立的公司，市值合計就有2162億元，比重超過20％，北醫藥學系也因此被公認是「生技公司CEO培訓中心」，在這批台灣首屈一指的生技製藥產業企業家之中，林銅祿的創業經歷極富傳奇色彩。

林銅祿本身不但是藥學系高材生，更是行銷管理專家，民眾耳熟能詳的廣告詞「咖啡、甜食讓你胃食道逆流，吉胃福適錠一錠搞定」，背後行銷策略推手就是他，吉福適廣告策略幾乎全出自於他的創意發想。

在一般人印象中，生技業屬於尖端醫學科技，身為董事長的林銅祿應該滿口生意經，其實並不然，走進他的辦公室就像進入大型圖書館，架上擺滿的是歷朝歷代古老典籍，而且多數古籍翻開內頁，裡面全都是閱讀後的注釋。林銅祿說，能夠充分體會古人的智慧，對事業幫助很大，他每天花最多時間並不是開會，而是研讀古書。

對於古籍的興趣，林銅祿透露是來自《三國演義》，尤其對孔明的神機妙算更是折服不已。孔明曾對魯肅說：「為將不通天文，不識地理，不知奇門，不曉陰陽，不看陣圖，不明兵勢，是庸才也。」林銅祿從這句話得到啟發，開始研讀命理，通達周易、五術，勘透天命。

林銅祿表示，中華文化博大精深，古人的智慧更有如高山深淵，研究古籍讓他得以運用，並且掌握巿場自然法則，只要順天地而行，懂得把握自己當運的時刻放手衝刺，敲開成功之門絕非難事。

(中國時報)