桃園、千葉機場城市桌賽 明開打

2018年01月04日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市政府與日本千葉縣於2016年簽訂《桃園市與千葉縣締結友好交流協定》，雙方將於5日於國立體育大學舉辦「桃園．千葉機場城市桌球交流賽」，除了桃園LANEW桌球隊外，松山家商、內湖高工、國立體育大學、南湖高中、觀音高中也將一同參賽切磋球技。

市長鄭文燦2017年與千葉縣知事森田健作共同召開台日聯合記者會，表達今年與千葉縣會持續推動雙邊學生教育、旅行、互訪等，在體育方便，今年第一個交流項目即為「桃園‧千葉機場城市桌球交流賽」，期盼透過桌球切磋，讓雙方選手與高中生有良好互動。

2017年在桃園舉辦的「石門水庫楓半馬」，邀請邀請來自千葉縣選手參加，今年10月將舉辦的「千葉東京灣跨海大橋馬拉松2018」，桃園選手也會參加。

桃園市政府積極推動桌球運動，建構三級桌球銜接制度，2017年首次與老牛皮國際股份有限公司合作，成立「桃園LANEW桌球隊」，規畫投入各項資源，培育桃園桌球人才，希望把孩子留在桃園，打造桃園市成為桌球重鎮。透過這次的交流，不只讓桃園及台灣的選手獲得與國外交流的機會，也讓國際看到桃園對體育的用心投入。

這次的交流賽5日將於國立體育大學網球館進行，除了鄭文燦外，LANEW國際企業集團董事長劉保佑、千葉縣教育廳教育振興部長奧山慎一、千葉縣桌球聯盟副會長鵜澤久朗將出席開幕典禮及開球，千葉縣代表隊則由12名高中生組成，團員也相當期待造訪桃園與各隊選手進行交流。

(中國時報)