桃園、千葉機場城市桌賽 明開打

桃園LANEW桌球隊將參加與千葉縣的交流賽事。（呂筱蟬攝）

友善列印
中國時報
呂筱蟬／桃園報導

桃園市政府與日本千葉縣於2016年簽訂《桃園市與千葉縣締結友好交流協定》，雙方將於5日於國立體育大學舉辦「桃園．千葉機場城市桌球交流賽」，除了桃園LANEW桌球隊外，松山家商、內湖高工、國立體育大學、南湖高中、觀音高中也將一同參賽切磋球技。

市長鄭文燦2017年與千葉縣知事森田健作共同召開台日聯合記者會，表達今年與千葉縣會持續推動雙邊學生教育、旅行、互訪等，在體育方便，今年第一個交流項目即為「桃園‧千葉機場城市桌球交流賽」，期盼透過桌球切磋，讓雙方選手與高中生有良好互動。

2017年在桃園舉辦的「石門水庫楓半馬」，邀請邀請來自千葉縣選手參加，今年10月將舉辦的「千葉東京灣跨海大橋馬拉松2018」，桃園選手也會參加。

桃園市政府積極推動桌球運動，建構三級桌球銜接制度，2017年首次與老牛皮國際股份有限公司合作，成立「桃園LANEW桌球隊」，規畫投入各項資源，培育桃園桌球人才，希望把孩子留在桃園，打造桃園市成為桌球重鎮。透過這次的交流，不只讓桃園及台灣的選手獲得與國外交流的機會，也讓國際看到桃園對體育的用心投入。

這次的交流賽5日將於國立體育大學網球館進行，除了鄭文燦外，LANEW國際企業集團董事長劉保佑、千葉縣教育廳教育振興部長奧山慎一、千葉縣桌球聯盟副會長鵜澤久朗將出席開幕典禮及開球，千葉縣代表隊則由12名高中生組成，團員也相當期待造訪桃園與各隊選手進行交流。

(中國時報)

塔位、人力仲介業搶進駐 陳清波基金會 發出480萬獎學金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。