綠營市長初選 大打政見牌

2018年01月04日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

民進黨下屆台南市長黨內初選打得火熱，選將造勢不遺餘力，立委黃偉哲一連3天推出「政見牌」，3日提出將前進東京設城市行銷辦公室，崑濱伯及遠在日本的作家一青妙都「讚聲」，陳亭妃持續鐵馬行ing，3日獲大批新住民現身加油。

民進黨6人爭取下屆市長提名，隨著初選逼近，參選人馬不停蹄尋求民意支持，黃偉哲、陳亭妃各以不同訴求爭取選民認同。

黃偉哲3日宣布未來當選市長，將在東京成立行銷台南辦公室，政策獲得國策顧問崑濱伯、遠在日本的作家一青妙喊讚，黃偉哲也當場與一青妙跨國視訊連線，一青妙說，日本近來刮起台南熱潮，成立台南東京辦公室，恰巧抓到時機。崑濱伯說，台灣農產品品質好，只要推廣，不怕賣不出去，但沒推廣就沒人知道。

黃偉哲說，台南行銷辦公室未來會設在東京，因東京是國際城市，不只讓日本看見台南，也讓世界看見，強調辦公室非政治性的，而是產業性和觀光性的，要吸引更多日本觀光客來台南，也把台南優質農漁產品帶到日本。

陳亭妃第3天鐵馬行來到六甲、東山、白河、後壁、鹽水，一群來自越南、印尼、大陸等台灣媳婦也到六甲相挺，並攜帶特色點心為她打氣。來自大陸的鄒春、印尼的阿蒂說，「陳亭妃要選市長，我們一定要站出來替她加油！」

陳亭妃提出具體新住民政策，她說，為使新住民真正融入台灣，將督促教育部把新南向教育政策7箭齊發預算給地方，解決新住民隔代教養問題，以及偏鄉地區母語師資不足困境，培養他們的下一代成為與東南亞接軌的人才。

陳亭妃說，108學年度課程將新住民語文列為國小必選、國中選修課程後，需投入更多師資，偏鄉師資不足已成重要課題，勢必要透過前瞻計畫爭取預算、加以解決。

(中國時報)