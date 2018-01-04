龍發堂致歉 將暫停精障照顧

住持釋心善師父（左二）與多名師父向社會鞠躬致歉。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導
走過半世紀的路竹龍發堂3日舉行記者會，訴求讓堂眾遠離去年爆發的阿米巴痢疾和肺結核疫情威脅。

走過半世紀的龍發堂為了讓堂眾遠離疫情威脅，籲請衛生局盡速大批醫療安置，或同意在不影響防疫前提下，由家屬帶回親人進行居家隔離，待所有堂眾安置就緒後，龍發堂將暫停精障服務業務，回歸單純的宗教宣揚。

住持釋心善師父表示，這是維護堂眾健康權千萬難的痛苦決定，她與多名師父在記者會上鞠躬向社會致歉，聲淚俱下說：「全面放手，是千般不捨的決定」。

龍發堂表示，去年7月爆發疫情後，已移出120多位堂眾，也配合衛生局進行防疫，斥資300多萬改善環境，目前堂眾尚有332人，衛生局以每天個位數的移出速度，堂方認為不利防疫，籲請中央及社會各界共同關心。

龍發堂發言人李芳玲說，龍發堂疫情爆發半年來，堂內幹部為了處理防疫及堂眾的健康問題，心力交瘁，後會行文衛生局並告知堂方決定，籲請衛生局依法加快醫療安置腳步，將生活大樓全面清空進行地毯式消毒。

疾管處長潘炤穎說，若龍發堂的態度是「雙手一攤」，將形同遺棄，必須要面對相關的法律責任。

衛生局副局長林盟喬說，龍發堂與堂眾家屬有委託照顧的契約關係，堂方應提出相關的移置計畫，與衛生局討論安置細節，由於對精神病患短期內劇烈的環境變化，不利於後續的專業照顧，將視堂眾的心理層面及安置後適應環境的情況，來決定安置的速度。

立委陳宜民要求衛生局與衛福部能全數加速進行醫療安置，避免爆發大規模疫情。發生病患死亡的大型交叉感染事件，衛福部應有官員辭職負責。

(中國時報)

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