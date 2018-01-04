小水獺學游泳 兄姊當教練

3個多月大的小爪水獺寶寶一開始待在岸邊的斜坡區觀望，遲遲不敢下水游泳。（台北市立動物園提供）

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中國時報
／台北報導

台北市立動物園小爪水獺「Nina」和「Hugo」去年10月生下三胞胎，3個多月大的水獺寶寶最近開始學游泳，雖然已經不怕下水，但潛水及抓魚技巧還需磨練；好在，三胞胎練習時總有爸媽、哥哥、姊姊貼身指導，也可以看出一家人感情十分緊密。

小爪水獺家族成員之間以感情緊密著稱，過去三胞胎還沒出生，其他水獺寶寶就喜歡跟在媽媽Nina身後，一家「團進團出」，還能順便跟著媽媽學習求生技能。Nina去年又生下三胞胎之後，牠們則變成最好的小幫手，當弟弟、妹妹學習游泳技能時，幫忙看前顧後，若發現三胞胎落單，或是因害怕發出求救聲，便會立刻衝上前去安撫。

例如三胞胎剛下水的前2天，經常在斜坡處徘徊，遲遲不敢走入水中，不像其他成年的小爪水獺，一般一見到水就會立刻衝進深水域，甚至還會跳水；直到後來爸媽、哥哥姊姊「簇擁」著三胞胎，牠們終於緩緩步入淺水區，接著就開始嘗試游泳。

體會到戲水的樂趣之後，小爪水獺寶寶開始能跟著全家人一起玩耍、游泳，只不過，偶爾還是會因為衝到水邊煞車不及，直接跌落水裡。這時，幸虧有跟在一旁的哥哥、姊姊伸出援手，三胞胎才恢復鎮定，安全返回岸上。

動物園發言人曹先紹說，經過多次練習，小爪水獺寶寶的泳技已經越來越純熟，現階段雖然還不太會潛水，也沒辦法自己抓魚，但Nina總會在抓到魚後，優先啣給孩子吃。保育員也評估，只要再經過2周左右時間，三胞胎應該就能將生活技能上手，可以跟著全家人一起到展場和遊客見面了。

(中國時報)

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