中鋼爐渣 金門縣長令禁用回運

2018年01月04日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

針對料羅圓環附近露天堆置近萬噸礦物細料，遭民眾指為高強鹼的「中鋼爐渣」，擔心會嚴重汙染地下水體一事，金門縣長陳福海3日下令嚴禁使用於公共工程，並要求業者回運台灣。

料羅圓環一帶日前出現數堆「礦山」，被外界指為PH值高達12至12.5的強鹼中鋼爐渣（脫硫渣），民眾憂心露天堆置，遇雨逕流入湖庫或滲透地下水體，將嚴重汙染環境。坊間也傳言，這批渣料數量逾1萬4000噸，且已有部分用於自來水廠公共工程，金門將遭遇全島性「毒害」。

縣議員陳滄江獲悉後邀集縣府相關單位會商，要求針對業者目前分置4處的礦物細料，立即做好防雨和防汙措施，並由工務處釐清使用流向真相。陳福海更在昨日正式下令，這批爐渣不准用於公共工程，要求業者回運處理，未來也將嚴控進口「礦物細料」，並由環保局持續採樣、監測，若有汙染情事，立即依法開罰。

環保局指出，該批物料為中聯資源公司販售的礦物細料，為經濟部核准產品，用途是作為低強度混凝土CLSM副原料使用，並非民眾所指的「爐渣」或「脫硫渣」，但仍進一步採樣送驗並篩檢周邊土壤，釐清有無汙染環境情事，結果1周內揭曉。

縣府指出，「礦物細料」雖無有毒成分，但與水泥一樣，其水溶液確屬強鹼。

台灣出口商吳姓業者則表示，這批「礦物細料」是中鋼煉鋼廢棄物「脫硫渣」再生加工產品，至今已進口6船次約9400噸，若縣府堅持回運也會照辦。但業者強調，這批「礦物細料」尚未摻加使用於自來水廠「太湖汙水系統新增汙水抽水總站及壓力管線含改善等工程」在內工程中。

(中國時報)