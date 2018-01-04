涉8案被通緝 躲藏10多年落網

2018年01月04日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

龜山區40歲的蘇姓男子2日晚間，開著自己的車在龍潭市區欲下車購物時，龍潭派出所員警發現該車駕駛見到警察經過，神情慌張且刻意閃躲在車後，眼尖員警直覺有異，查出蘇姓男子竟是8條通緝在案的逃犯。

龜山區蘇姓男子從2007年陸續因為詐欺、背信、侵占、公共危險等8案，被橋頭、彰化、臺中、板橋、臺北、桃園地方法院檢察署以及高等法院通緝在案。警員黃佳正及方瑞麟2日晚間在龍潭區東龍路市區巡邏時，發現前方1輛自小客車走走停停，一下左轉，一下又要右轉，懷疑駕駛可能是看到警車在後緊張。查詢車牌後，發現車主竟有8條通緝。

警方當時不動聲色繼續跟隨在後，等蘇男靠邊停車後，警方停車並趨前盤查，男子看見員警已停車，蘇男還刻意走向警車，主動向警方表示「車子是自己的，不是贓車，如有違規停車，會馬上移車！」

員警進一步詢問，蘇男謊報身分，又拿不出任何證件，且一開始說車子是自己的，後來又說是向朋友借的，員警直覺有異。以警用電腦的人臉辨識系統又查無資料，事後要將蘇男帶回查證後，才知蘇男10多年來根本沒有辦理身分證更換作業，所以系通無法連線人臉影像，最後蘇男自知難逃法網，才坦承自己身分。

蘇男說，自己在外地10幾年來遇見警察都是報假身分，都得以矇混過關，沒想到這次竟逃不過龍潭警察查緝，員警仍針對轄區及他轄等地區擴大偵辦，持續追查蘇嫌有無涉及其他刑案，事後依通緝案件移送法辦。

(中國時報)