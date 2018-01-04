躁鬱男猥褻女大生 二審判緩刑

2018年01月04日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

因宗教妄想、躁鬱症發作住院的許姓男子，住院期間兩度潛入另名住院女大生的病房，趁對方吃安眠藥休息時，親吻嘴巴及手指性侵。儘管事後和解，一審仍判刑2年並令監護1年。二審卻認定許某犯案時躁症發作，但經治療應可控制病情，諭知緩刑5年，此案仍可上訴。

年約50歲的許姓男子，前年7月因發病住院；20歲的女大生也因罹患情感性精神病，同年8月20日入住進同科病房。沒想到，8月22日上午9點多，許某兩度進入女大生病房，利用對方安眠藥藥效未退無法抗拒時，親吻對方的嘴巴並以手指性侵。

該名女大生11月間接受學校諮商輔導時，主動向諮商師表示，住院期間曾經被病友性侵。學校通報後，警方循線查獲許某涉案，檢方偵結也依乘機性交猥褻罪嫌將他提起公訴。

一審考量2人事後達成和解，加上許某還有妻子、孫女需撫養，判處有期徒刑2年並令監護1年。不過，許某認為一審判刑太重提上訴，還主張一審沒考慮他躁期發作致性慾高漲，醫院也沒將他適當隔離或給予保護措施，不能完全究責於他。

二審雖也認定一審量刑沒有違誤，但考量醫院鑑定報告中，指「許沒有性侵害前科，但躁症發作時的確有發現會性慾增加、言行輕浮、故意接近異性等行為，需接受躁鬱症治療」，認為許犯案時的精神狀態受到躁症發作影響，導致他辨識行為違法的能力顯著降低。二審認為，依許某自身意願及家庭支持，他在接受治療後應可自我約束行為，因此駁回上訴，但諭知緩刑5年；為免他的病情惡化，保護管束期內需完成個別精神、心理治療每月至少4小時，直到執行檢察官評估認為沒有必要為止。

(中國時報)