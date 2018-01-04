萌萌稻草捲 意外吸人氣

雲林縣今年二期稻作至少有600甲田呈現稻草捲景象。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣二崙、西螺一帶許多稻田最近出現稻草捲，頗有異國風情，收購稻草的二崙鄉農會農事小組長蔡昆宏表示，2017年10月迄今收了至少600公頃乾稻草，從機器下田到捲好放著，幾乎每天都有民眾好奇拍照。

二期稻作收成後是露天燃燒稻草最嚴重時刻，近年環保局加強取締，抓到放火燒稻草者就以空汙法開罰個人5000元，2017年雲林取締13件。

2017年起縣府農業處與農會合作推廣農民使用稻草分解菌，只要到農會申請，一分地使用一包益菌，灌水後晾乾2周，切碎翻耕就成為綠肥。

近年越來越多農民選擇賣稻草，二崙鄉農會農事小組長蔡昆宏5年前收購稻草，一開始只買到50公頃稻田稻草，2017年多達600公頃稻田找他收購，一分地稻草收購價是300元。

以前農人習慣把稻草紮成一綑，疊成錐狀稻草堆，就可慢慢使用一年，蔡昆宏收稻草是以機器捲成一捲，看起來像捲心酥，運回倉庫再切成適當長度，主要轉售給種洋菇的菇農。

蔡昆宏表示，越來越多農人找他收稻草，為防收錯田，他先付款給農人，在稻田插紅旗做記號，迄今已收2個月還未收完，所以田間散布很多稻草捲，一分地平均能捲成2.5個，一捲約220公斤。

民眾對於稻草捲的誕生很好奇，經常有人圍觀，看著曳引機把稻草打散鋪好，另一輛車吃進稻草變成捲，最後用塑膠袋打包好，像下蛋一樣落在田裡。

二崙鄉農會祕書吳曜宇表示，稻草用途很多，瓜田尤其需要，藤蔓攀附在稻草上就能抓住土地，不怕風吹。

(中國時報)

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