3校同心鞋力 義賣助弱勢

台東女中美術班彩繪100雙鞋，3日在GAYA酒店義賣。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

每雙彩繪鞋都是獨一無二！台東女中美術班學生彩繪100雙鞋子，3日在GAYA酒店義賣，東華大學藝術與設計系學生及台東大學美產系師生也共襄盛舉，捐贈畫作一起做愛心，所得全數捐給牧心智能發展中心，3校同心「鞋」力，讓愛與美走下去。

台東女中學生彩繪愛心鞋己進入第3年，美術班學生羅月言說：「用自己的專長幫助別人的幸福，是很好的事情。」

東女美術老師康毓庭3年前發起彩繪鞋義賣，指導學生發揮想像力，把平凡的白布鞋當畫布，前兩年作品義賣都捐給部立台東醫院，今年透過市民代表林威志牽線，捐給牧心做為憨兒家庭支持計畫經費。

康毓庭說，彩繪鞋子比一般畫畫更難，運用壓克力顏料上色，必須謹慎，每雙鞋均耗費10小時到20小時才完成。

她說，愛心彩繪已經擴散，除了普通班及目前美術班第19屆的在學學生，從第2屆以來的歷屆校友，都有人響應，兩位法國及澳洲籍的交換學生也參加，另外，東華大學藝術與設計系學生也彩繪了47雙鞋響應。台東大學美產系師生及其他多所大學老師也捐贈畫作提供義賣。

3日下午在GAYA的義賣會上，15雙精品鞋每雙賣1萬元，其餘從1500元到3000元，就連澳洲及東京都有愛心買家買了1雙1萬元的彩繪鞋；現場愛心買家說，這麼美的鞋子，根本捨不得穿，要當藝術品擺飾。

(中國時報)

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