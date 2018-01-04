藍軍初選 謝立功搶鮮登記

2018年01月04日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

國民黨基隆市長初選登記開跑，前移民署長謝立功3日率先前往市黨部完成登記，他說，這一天已經等了3年，並拿出「市政畫重點」，邀其他參選人一起討論市政，強調這是要給現任市長林右昌壓力，絕非找黨內同志麻煩。

藍營基隆市長人選，目前呈現「4搶1」態勢，除了謝立功，還有基隆市議會議長宋瑋莉、前駐紐西蘭大使介文汲和基隆市議員張芳麗角逐。

謝立功3日上午10時在妻子陪同下到市黨部，成為首位完成登記初選的參選人，此外，他還拿出「市政畫重點」邀請書，希望其他參選人可以一起參與市政討論。

「我已經準備3年，就在等這一天！」謝立功表示，這幾年來基隆市民對於市政是失望的，除了領表登記，他也邀請有意參選的同志，針對基本的路平、空汙與酸雨、輕軌、基礎建設等各項問題，深入探討給林右昌壓力。

謝立功說，他提議舉辦「市政畫重點」討論會，目的不是要針對黨內同志，而是希望藉由討論市政讓林右昌有所警惕，並讓林了解雖然任期只剩不到1年，但不要想著把剪綵、動土都擺在最後一年，作為政治考量。

此外，介文汲5日上午才會登記，宋瑋莉4日、張芳麗預計5日領表登記參加黨入初選，謝、介、宋、張4人時間皆錯開。

國民黨基隆市黨部書記長蔡智潁表示，領表登記後，11日前將邀參選人說明民調的方式及日程，1月下旬就會知道民調結果。

(中國時報)