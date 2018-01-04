龍潭國中宿舍拆建社福機構

2018年01月04日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

龍潭區龍潭國中宿舍閒置多年，桃園市長鄭文燦和相關單位3日前往會勘，鄭文燦表示，舊宿舍已經廢棄不用，決定報廢拆除，並設置親子館、公托中心、家庭服務中心、家防中心委外方案辦公室等社福設施，決議今年動工。

社會局表示，龍潭國中宿舍位於龍潭區龍華路526巷內，面積有915坪，鄰近市立龍潭幼兒園中正分班，旁邊還有龍潭國中、雙龍國小，距離龍潭市區約7分鐘車程，目前由龍潭國中管理。

社會局說，原先預定在原龍潭鄉民代表會廳舍設置龍潭區公托中心、親子館及家庭服務中心，但發現建物老舊，而且有結構安全問題，因此決議在龍潭國中宿舍的位置上興建社福設施。此外家防中心委外方案辦公室也尚未找到地點，因此決定在宿舍位置上一併設立。

鄭文燦說，舊龍潭國中宿舍目前已廢棄不用，也不是文化資產建築，市府決定報廢拆除。預計興建3層樓建築，每層樓200坪，共600坪。總經費約6562萬2000元，包括拆除、規畫設計監造、館舍建造等項目。此外社會局原先規畫2020年動工，鄭文燦則指示報廢、規畫設計工作同步進行，預計今年動工。

此外鄭文燦也說，舊龍潭國中宿舍由龍華路526巷進出，目前道路較狹窄是美中不足的地方，因此要龍潭區公所與工務局研議拓寬的可能性，規畫興建廳舍時也可退縮興建。

(中國時報)