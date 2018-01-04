4學生共乘小黃 育達補助50元

2018年01月04日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗育達科技大學鼓勵學生共乘計程車，以紓緩上下學搭乘公車的不便，學生事務處3日表示，即日起只要4人共乘計程車，即由校方補助每部車50元車資，希望讓同學以搭乘公車相當的車資，就能快速到達竹南、後龍火車站、頭份國光客運站、高鐵苗栗站及尚順廣場等地。

育達學務長胡英麟表示，學校已在綜合大樓1樓服務台設置計程車共乘叫車櫃台，同學需先自行召集4人共乘，再到櫃台由服務人員協助叫車，經確認無誤及登記後，由櫃台現場補貼每部車50元車資。學校規畫計程車入校後，一律開到綜合大樓前方便學生上車，也能快速抵達目的地。

若同學自行叫車或不足4人搭乘者，則不予補助車資，但仍享有免費叫車服務，如遇夜間或假日櫃台無服務人員在場時，則統一至軍訓室由教官協助叫車及補助車資。

育達科大表示，為確保共乘補助措施安全可靠，校方與「台灣大車隊」與「大都會衛星車隊」等計程車業者合作，在服務櫃台設置「即時call車機」及「APP叫車資訊系統」，下達訂車指令後，可透過衛星定位搜尋附近車輛，並告知到達時間。未來將視學生需求，另規畫小黃可入校排班。

除計程車叫車與共乘補助外，校方同時協調金牌客運的高鐵站接駁專車，每日10班次駛入校區招呼站，停靠高鐵站到竹南科各站，讓師生也享有便捷的通勤服務。

(中國時報)