林佳龍半夜回信 承諾讓酒駕斷源

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中國時報
／台中報導

台中二中女資優生2014年遭酒駕者撞傷身亡，她的媽媽近日寫信給台中市長林佳龍，希望悲劇不再重演。林佳龍3日半夜2點多在臉書公開回信，他以2個孩子父親的同理心，強調他同樣對酒駕深惡痛絕；承諾會繼續打拚，盼有一天能讓酒駕傷亡人數降至0。

林佳龍於臉書說，回家後他想了很久，決定寫信回覆給這位學生的媽媽；自己也是2個孩子的爸爸，無法想像、也不敢想像失去子女的悲痛。他與這位媽媽同樣對酒駕肇事深惡痛絕。

對於被詢問敢不敢強力執法抓酒駕？林佳龍原想肯定地說「當然敢」，但經再次反省後，他遲疑了一下。因雖然針對特種行業，如KTV和酒店等高風險地區，市府已雷厲風行地取締3年，近年來酒駕傷亡數字明顯下滑，但他覺得做得還是不夠！

林佳龍指出，2015年起警察局每年取締件數高達1萬4000件。傷亡人數部分，2016年比2015年減少256人，2017年1到10月比2016年同期，再減少221人；他了解即使傷亡數字持續減少，但對每位死傷者的家屬而言，傷痛分毫未減。

林佳龍強調，他更深知這些執法數字跟做法，難以撫平這位媽媽與家人的傷痛，但他承諾一定會繼續打拚，不能像以前只是不斷「宣戰」；還要凝聚大眾共識一起行動，讓反酒駕觀念深入每個人心中，期盼有一天能讓酒駕傷亡人數降至0。

(中國時報)

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