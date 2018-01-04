虱目魚酥變餅乾 外國人也愛吃

2018年01月04日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

把虱目魚酥變餅乾！10年前從父親手中接下虱目魚酥加工的工作，翁宏文有感於魚酥通路窄，思索除了拿來配粥配飯或加在三明治、吐司，有沒有創新可能？加上跑國外發現外國人對魚酥敬謝不敏，他嘗試把魚酥製成餅乾，獲得外國市場青睞。

「虱目魚不該只有這樣！」67年次學建築修復的翁宏文，坦言一開始踏上虱目魚酥加工，掙扎很久，一來非所學，二來也覺得魚酥不就是那樣？但摸索久了，他認為，虱目魚價格低，如何在傳統吃法外，賦予創新、提高附加價值，是一種使命感。

他說，初期只知從包裝變美，5年前還曾獲伴手禮競賽肯定，但他帶產品到國外參展卻發現，跟外國人解釋半天，他們接受度卻很低，原因不外乎「無法想像魚酥的原貌」而不敢品嘗。他轉念一想，何不把魚酥變得更親民？於是朝零食的角度研發，終於收服外國人味蕾。

翁宏文說，麵粉製成麵包，人人都敢吃愛吃，魚酥變餅乾也是一樣道理，再者，魚酥一直以來吃法都沒變，一般人認知也是拿來配飯、加在吐司，實用性、食用性略嫌單調，變成魚酥零食後，成功打開外國市場，目前也以外銷為主力。他打趣，這是「舊東西新改良」，魚酥本質不變，仍是百分百魚肉，只是學習糕餅師傅的做法，開發模具、手工製作魚酥餅乾，且口味不僅限原味，還有咖哩、麻辣等，不只美觀也開拓不同客源。

(中國時報)