蔡衍明基金會 發紅包暖弱勢

2018年01月04日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣」活動，寒冬送暖巡迴列車3日開到嘉義縣大林鎮，基金會副執行長彭澤惠、趙忠傑在南華大學師生陪同下，造訪5戶弱勢邊緣戶，並發放南華42名學生及大林58戶弱勢家庭，每戶5000元紅包，獨居的江阿公收到暖心紅包，又感受到南華大學生的噓寒問暖，笑得合不攏嘴，直說「足感恩」。

基金會副執行長彭澤惠、趙忠傑昨天跟著南華行政副校長林辰璋、學務長尤惠貞及公益青年腳步，走訪大林5個鄰里家戶，逐一探訪8旬獨居老翁、照顧失智丈夫的老阿嬤、因中風不良於行的簡阿伯等人，親手送上紅包和旺旺食品，讓經濟來源倚靠政府補助或社會救助的邊緣戶喜出望外。

首站來到江阿公家，趙忠傑和彭澤惠親切地拉著阿公的手話家常，聽到阿公說膝蓋常常隱隱作痛，兩人馬上叮嚀他要好好保重身體，公益青年更顯得熱絡，立刻說要幫阿公剪指甲、按摩，和阿公相談甚歡。

彭澤惠說，蔡衍明愛心基金會2015年開始與學校合作，看到青年志工們走入社區，與民眾互動，付出關懷，覺得非常有意義。趙忠傑更指出，很開心能持續與南華攜手做公益，也希望未來能將愛心持續擴大，發掘社區中被遺忘的角落，讓弱勢家庭都能獲得關注與關懷。

林辰璋表示，學校長期結合各類活動將「三好精神」推廣到各個角落，與蔡衍明愛心基金會舉辦「公益青年送愛下鄉趣」活動邁入第3年，除透過活動讓學生關懷生活周遭需要被關心的家庭和獨居老人，也藉此讓南華落實社會責任，充分參與社區服務。

(中國時報)