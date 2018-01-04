2018年01月04日 04:10 中國時報 吳威志

檢方宣布「陸生共諜」周泓旭案偵查終結，周嫌隨身硬盤資料還原後，取得若干違反《國家安全法》的證據，除了發現入黨志願書，尚有對台工作的「價目表」。不過原為證人的王炳忠否認「接受國台辦1500萬」的指控。

顯然問題在於追究「宣揚統一主張」、「邀集加入政黨」、「接受金錢贊助」及「建立網站宣傳」等項的違憲違法？本文從「憲法自由權保障」、「《國安法》規範」兩個層面加以探討。

首先，釋字第509號理由書曾謂「人民之言論自由乃維持民主多元社會正常發展不可或缺之機制，國家應給予最大限度之保障。」但依照憲法第23條規定，可以採取符合比例原則的立法手段限制之。

惟法律禁止人民主張共產主義跟台獨主張是否違憲？民國87年陳師孟發起人籌組「外省人台灣獨立促進會」，遭到《人團法》禁止而聲請釋憲。而後釋字644號即稱「《人民團體法》將政治上言論之內容而為審查，並作為不予許可設立人民團體之理由，顯已逾越必要之程度，與憲法保障人民結社自由與言論自由之意旨不符。」

該號解釋結束了自從民國38年蔣介石遷台以來，這段期間對共產主義痛惡，而採取嚴格的保密防諜政策，尤其終止了舊的《人民團體法》所規定的「不得主張共產主義，或主張分裂國土」，將過去政權所塑造的超級無敵可怕的言論棄於歷史中。

其次是「《國安法》規範」，地檢署偵訊王炳忠等人是因涉嫌為大陸蒐集傳遞公務祕密，違反《國家安全法》第2-1條與第5-1條的規定。然而《國家安全法》第2-1條把「外國或大陸地區」黨務或公務，甚至委託的民間團體都列入，機構過於模糊，甚至「委託」範圍極廣，委託的性質、要件、程度均有可議。如果只是追究中國大陸出資，列出截至2015年底的資金20萬美元而認為違法，那麼中評社也都是國台辦出錢的媒體，甚至許多地方政府、社團機構接受補助而委託交流的活動又如何追究？

又其「公務上應祕密」，究竟是國家機密，或單位機密，或是執政者的敏感祕密，應有更多交代。至於條文上「或發展組織」，這是附合要件或是獨立要件，尚有疑慮！畢竟「發展組織」範疇過於龐大又不明確，容易造成羅織罪名。

《國家安全法》第5-1條「意圖危害國家安全或社會安定，違反第2-1條規定者。前項之未遂犯罰之。」顯然只要「意圖危害社會安全的未遂犯」均是主體；如果，執政者都能預先代替大眾鏟除意圖，以其喜好或利益的言論或思想方得呈現或傳布，恐怕我國再也沒有政治上的「言論自由」了！

地檢署的指控已遭新黨嚴正澄清並強烈抗議。中國大陸國台辦發言人亦回應：「指涉國台辦的有關內容，純屬無稽之談；此事蓄意捏造，製造事端。」當然，國際社會也不免質疑「台灣當局對主張兩岸和平統一的力量和人士肆意打壓和迫害。」更何況周嫌隨身硬碟中復原出的刪除資料，只能證明周嫌自寫，如何推論相關人員犯行。

國防部發言人也證實，王炳忠案中的4名現役軍人沒有發現涉案，只是透過網路在臉書按讚而已。難道，兩岸交流至今已是不可否認的現況，為了政治立場的不同，就要重現草木皆兵、人人匪諜的時代嗎？為了轉型正義回到了箝制言論且國安至上的時代，值得嗎？（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)