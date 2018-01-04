名家專欄－匯率自由化 防資產泡沫化

2018年01月04日 04:10 中國時報 朱雲鵬

中央銀行的傳統任務在於控制物價。根據傳統理論，貨幣供給是貨幣政策的油門：如果物價飛張，表示油門放得太多，要緊縮貨幣供給；如果物價普跌、成長停滯，則應採擴張性的貨幣政策，把油門加大，刺激景氣回升。

這樣的傳統理論實際上經不起挑戰，已被高度質疑。以美國為例，2008年金融海嘯以後，美國央行聯準會為了刺激景氣，把利率降到最低，把貨幣供給加到最大，但效果有限。貨幣到了銀行，就像丟入死水，沒有轉化成可以刺激景氣的放款，也就是所謂的「信用」。正因為如此，後來聯準會不得不採取「量化寬鬆」措施，也就是直接擴張信用，購買政府公債和房貸債券，來防止崩盤。

既然真正能影響經濟活動的是信用，不如直接放出或收縮信用，來作為貨幣政策的工具。國際清算銀行也注意到了這點，把信用和名目國民生產毛額之間的比例，列為金融危機早期預警訊號之一：如果信用擴充速度一直超過名目國民生產，表示信用流入非生產性項目如房地產太多，資產價值過高，有泡沫化的危險。

果然，日本和美國的經歷顯示，在發生房地產泡沫化之前，都先看到信用相對於國民生產過度擴張。1990年日本發生房地產崩盤之前幾年，信用相對於名目國民生產的比例節節上升，後來達到約2.2倍，然後泡沫化，其對日本經濟的負面效果一直到今天還揮之不去。2008年美國發生次貸風暴的前幾年也一樣，信用相對於名目國民生產的比例攀升，並於達到約1.7倍後崩盤。

台灣呢？可能還沒這麼嚴重，但其資產價格也夠令人怵目驚心了。要看一個城市或地區的房地產價格是否「合理」，有很多指標，其中之一是「售價租金比」，就是房屋市價除以此屋出租時所可獲得租金的比例。其概念有點像股票的「本益比」，就是股票市價除以其每股盈餘的比例。

根據國際知名的全球生活成本統計網（Numbeo）最新資料，到2017年年中，全球267個城市其市中心的房價租金比，世界第2名是台北，達到67.8倍，僅次於深圳的79.4倍，而比第3名的北京62.8倍要高。這表示扣掉預期房價繼續上漲的資本利得以外，單以租金減利息和折舊，其報酬率是負的。可見這些地方的房地產已經進入明斯基（Minsky）曲線的「投機」階段，偏離基本面；未來當然有大幅下修的危險。

房價過度上升，造成年輕人不滿，造成人口和商業從該城市移出，也造成抵押品價值能否確保的金融系統風險。幸虧過去我國的中央銀行曾注意到這個問題，進而採取過選擇性的信用管制。不過，這些管制措施的時機和強度或許應當更高，來防止資產價格的泡沫化。

我們期待未來的央行總裁，可以更重視信用這個變數在經濟中扮演的關鍵角色。如果確有資產價格走向破沫化的危險，應當更大膽地採取選擇性的信用管制，直接限制信用的擴張。

中央銀行傳統的任務─維持民生物價安定─還是要顧，但對全球而言，這10多年來大家談的都是通貨緊縮而非通貨膨脹，對台灣這個高度從事進出口的小型開放經濟而言，影響物價還有兩個很重要的因素，就是進口物價和匯率。進口物價非我們所能控制，中央銀行能影響的是匯率。

在這方面，我們也期待未來的中央銀行能更尊重市場機能，於新台幣有升值壓力時不必過度阻止。台幣升值對於出口型企業不利，但很多出口型企業本身也大量進口原材料，而升值對進口成本有利；兩兩相比，升值的負面效果會大幅稀釋。更重要的，在進口物價上升的時候，升值將減緩其對國內物價的壓力，對一般民生用品的消費者有利，也對需要花費外匯的國民有利。

希望新的總裁能考慮以上兩個觀點，幫國民把關好房地產的價格，也讓消費者能普遍分享升值所帶來的實質所得增加。央行同仁應有足夠的工具和能力，可以把這兩件事做好，來增進國民福祉。（作者為台北醫學大學經濟學講座教授）

(中國時報)