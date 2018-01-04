永遠「尚未成功」的改革

2018年01月04日 04:10 中國時報 廖元豪

蔡英文總統近日針對民調下滑的現象，提出了一個令人瞠目結舌的辯解：因為推動改革，所以民調才下滑。她還洋洋灑灑列出年金改革、司法改革、社會住宅等項目，並且充滿自信地表示這些「改革」會引起街頭抗議與民調下滑的代價，但她還是要做。「我一定要堅持下去，這些事一定要做」，展現出「雖千萬人吾往矣」的氣魄。

解嚴以來，「改革」就是民進黨最習慣掛在嘴邊的口號。教育改革、司法改革、國會改革、年金改革…而這些名為改革的行動，都有以下特點：第一，它們都不是針對具體問題所提出來的修正方向，而是一個目標模糊的夢想，瞎湊起來，包裹成一團的無數法令措施。其次，它們都把既有體制下的人當成被改革的對象。最後，這些改革持續多年，卻從來沒有真正地「成功」或「完成」。回首檢討，不禁令人懷疑，所謂的「改革」到底是一種有願景，或只是一種鬥爭手段？

以司法改革為例，蔡總統上任時就大聲說要改革司法，但居然連司法的「問題」在哪兒都不知道，還要另外召開「司法改革國是會議」才能找出來，這不擺明是「為改而改」嗎？看看陳水扁與蔡英文兩任總統的「司法改革」，都任命司法體系外，令人尊敬的學界大師來領導，加上「挾外以制內」的大部頭會議。這難道不會讓檢察官、法官們覺得，改革根本就是針對他們嗎？當體系內的人有了這樣強烈「被針對」的感覺，他們會甘願配合嗎？而各種改革措施欠缺對內部運作「同情式的理解」，能成功嗎？

其他的「改革」也有此種「鬥臭體制」的現象：教改在鬥現任教師，認為他們都是威權教育產物；年金改革在鬥那些依法行使權利的公教人員；《電業法》在鬥台電。所謂「改革」，最主要的效果就只是鬥臭體制內循規蹈矩的人，把他們說成「壓迫者」或「無能」，而將其他人民說成「被害者」來爭取支持。最後當然是讓自己戴上「改革者」的光環！

結果呢？制度的修正，在沒有方向只有夢想，又逼得體制內人員離心離德的情況下，成效有限。但最大的成果，就是動員了多數人去打擊體制，然後讓（自封的）改革者站在高處自鳴得意，如今甚至還可以用來推諉大眾的批評，以民調降低為榮，被「反改革者」討厭，多麼榮耀呀！

傳統的國民黨與共產黨都是「革命政黨」，革命革得生靈塗炭、國家沉淪。所以當年胡適曾痛斥國民黨「革命永遠尚未成功」，只會拿「革命」當藉口，動輒恐嚇別人「反革命」。然而，說來詭異，今日我們看到，在民主時代誕生的政黨，雖然不喊「革命」，但卻把「改革」招式用得跟革命政黨一樣─改革永遠尚未成功，你們反對我的人，不是愚夫愚婦就是反改革者。這樣的改革，改革者多麼希望它永遠「尚未成功」啊！（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)