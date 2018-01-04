2018年01月04日 04:10 中國時報 張孟湧

民進黨過去身為在野黨時，靠著民粹操作對立，一步一步取得完全執政的機會，迄今執政才1年半，卻已遭過去操弄民粹所帶來回力鏢的現世報，並具體反映在蔡總統施政表現的不滿意高民調上，不僅一般民眾不滿，連傳統民進黨支持者都怨聲載道。 從總統直接民選的20多年來，雖然政黨輪替成為台灣民主政治發展的常態，但選舉過程操作民粹對立，造成傷害台灣民主政治及裂解內部團結的後遺症。孫中山創立中華民國的政權思想中，提出「主權在民」及「賢能政治」等主張，一方面讓人民行使直接民權，更希望有能力的人組織政府，邁向廉能政府的目標。總統直接民選象徵人民行使直接民權，惟台灣在民主化的過程中，多強調「直接民權」，卻鮮少觸及「賢能政治」思想。20多年來，政黨競爭過程屢見操作民粹對立，著重醜化、抹黑對手政黨，讓選民對某政黨產生厭惡感，進而獲取選票，累積執政機會。

譬如，在過去的選舉過程，民進黨在地方散布「國民黨不倒，台灣不會好」的耳語，如今國民黨不僅在中央及地方選舉落敗，還被民進黨挾國家權力清算鬥爭，但台灣非但沒有變好，反而變得更糟。經過時間的驗證，這些耳語雖然不攻自破成為笑話。不過，在選舉過程中，選民往往因為在民粹對立的氛圍下，失去了理性的價值判斷，進而選出了不適任的國家領導人。當不適任的人組織政府，國家又賦予其高度權力，所造成的後果可想而知。當民眾認知到選錯人，卻只能反映在領導人的施政民調數據上時，台灣的命運與發展機會卻因此一點一滴地流失。

2017年終，無論是藍營或綠營背景的機構所提出的民調數據，共同的趨勢就是「不滿意度再創新高」。親綠《美麗島電子報》所公布的數據，高達6成的民眾對蔡總統施政表現表示不滿意，有5成的民眾不信任蔡總統；此外，另一親綠背景的「台灣民意基金會」所公布的數據，4成7的民眾不贊同蔡總統的國家領導方式，蔡總統在2017年全年平均聲望僅有3成5，而國民黨智庫所提出的數據，高達6成5的民眾對蔡總統執政1年半以來的施政表現感到不滿意。

歷屆總統第1年的施政滿意度平均值為5成1，蔡英文總統執政1年半，不僅達不到這個標準，更諷刺的是，不滿意度的數據卻超過6成。證明了多數台灣民眾已認知選錯人了，但以位高權重的總統而言，卻有千百種理由解釋，套一句阿扁總統的名言：「阿我就當選總統了，算我好運，不然是要怎樣！」從蔡總統的施政表現民調數據顯示，國人對未來蔡總統的領導以及民進黨政府的施政表現，實在很難有樂觀的期待。

這樣的結果，讓人不僅感嘆，操作民粹對立而獲得權力的政治人物，終究還是會被民粹這把回力鏢反噬。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)