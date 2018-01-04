名家觀點－悼新聞界全才吳戈卿

2018年01月04日 04:10 中國時報 鄭貞銘

資深媒體人吳戈卿，因心肌梗塞病逝，享年62歲。我與他有師生交誼近40年，十分不捨。他輔大社會系畢業，考入當時文大政治研究所新聞組，因新聞組尚未獨立招生，隸屬於政治所，1班不過3、4位研究生，他的同班同學有文大校長李天任、國民黨前組工會副主任黃重憲等。

吳戈卿出身時報系統，歷任自立報系、TVBS周刊、傳訊電視等要職，也擔任過勁報總編，後來轉戰電視系統。中天、三立新聞都有他的身影，並一手締造三立新聞的高收視，後來又擔任TVBS新聞部總監、年代網際網路公司總經理等諸多職務，橫跨報業、電視，網路新媒體三大領域，是新聞界全才。

民國84年7月，台灣第4家晚報《勁報》，正式加入報業市場。強調「視覺觸感」的《勁報》，以10大張全彩色印刷的方式推出，《勁報》「新聞雜誌化」的另類報刊作風，是總編輯吳戈卿的創舉。吳戈卿是台灣報業史上少數洞悉「圖像式編排」的先鋒之一。

他在中天工作時，有一次，大雨持續不斷，逐漸淹沒整個地下辦公樓層。價值幾億的硬體設備來不及撤離，頓時「泡場」，地下室宛如一座游泳池。中天原本每天24小時播出的新聞也被迫停播，後來水位高達地面1層樓高，留守人員都是在橡皮艇的幫忙下脫困的，吳戈卿也在其中。這樣的經歷，這樣的壓力，是一個媒體人最難以忘懷的。

其後又接受年代網際網路公司董事長邱復生之邀擔任新公司「我是新媒體」總經理之職，這 是一個新的領域。

他說：「2004年南亞海嘯時，遊客用手機錄影記錄下海嘯肆虐的情況，再藉由媒體發送到全世界的畫面，這是一個標誌事件。未來手機直接上傳新聞，將改變現行媒體生態，每個人都可成為記者。」吳戈卿覺得「公民新聞」將是未來媒體一種發展趨勢。

新聞媒體工作給了他很多的感悟，他也從中做了幾個總結：

一、做新聞沒有永遠的成功者，新聞的變遷是很快速的，可能你今天的理念、你今天成功的方式，在一段時間後，就沒有用了，或是成了你往後失敗的原因。時移世易，新聞每天在進步，所以不能一直用一種模式，同一種方法來做新聞。

二、新聞人要不斷充實自己的心靈，捨棄浮華，在喧囂中寧靜，而讀書是洗滌最好的辦法，盡可能地多讀書。而目前新聞界，尤其是年輕的記者更是缺少「底蘊」，語法誤謬也十分常見。

作為一個媒體人，戈卿激情上進，敢闖敢拚，有著充實豐富的人生，他的離開，是台灣新聞界的重大損失。同時，他也能抓住人生和生活的本質，拿得起，放得下，在平淡中充實心靈，這就是另一個境界了。

（作者為中國文化大學名譽文學博士）

(中國時報)