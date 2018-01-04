社論－身處全球動盪核心 台灣擦亮眼

2018年01月04日 04:10 中國時報 主筆室

就全球大局觀之，貿易保護與民粹主義方興未艾，地緣衝突日益尖銳，西方世界治理失能問題未解，從亞洲、歐洲、中東到美洲都有許多尖銳的問題必須處理，處理得宜，將能維持最大程度的和平與繁榮，反之，可能出現動盪不安，甚至引發大規模衝突。其中最大的危機是北韓，北韓危機又牽動中、美、日三邊關係，兩岸關係也受到連動，對台灣而言，朝核問題至關重要。

金正恩自2011年上台至今，核爆及試射飛彈的次數都創下新高，去年進行第6次的氫彈核爆，成功試射了5枚洲際飛彈，推估已擁有涵蓋全美的打擊能力。以北韓的成長速度來看，可能今年內還會取得重大進展。當狂暴囂張的金正恩擁有了核武和可以打到世界任何地點的飛彈，加上原有的傳統與生化武器技術，不僅將對美國形成重大國安危機，鄰近的南韓、日本亦深受威脅。

至今國際間對北韓仍束手無策，再嚴厲的制裁也動搖不了金正恩。美國總統川普嗆聲要以「戰火與怒火」對付北韓，又把約束北韓的責任都推給中國；金正恩強悍回擊川普，還對中國特使不理不睬。中國遇上這個惡鄰其實也頗無奈，但對拿著貿易懲罰威脅中國的川普缺乏信任，要美、中放下矛盾、相互信賴地合作處理北韓，是一項巨大艱難的外交工程。能不能達到？很難說。當核彈及投擲能力成熟後，有籌碼叫牌的金正恩會願意和美國談判，屆時雙方也許能啟動對話，但以六方會談的經驗看來，與北韓的談判將非常困難，而且北韓總是藉邊緣手法操控會談並攫取利益，現在金正恩核武在手，當然敢要更多。

當前世局的另一大變數，便是川普領導下的美國。川普是個自大驕狂的商界強人，他的核心思維是為美國賺利、為自己固票，認為美國為全世界的付出得不償失，反而一再被人占便宜，現在要好好討回公道。以這樣聲稱「美國優先」，實為民粹自閉的保守心態，加上推特治國的幼稚反覆，美國如何還能維持威信與信賴？如何還有意願和能力去積極承擔全球領導角色？突然承認耶路撒冷為以色列首都，令以阿和談更添波折，便具體說明了川普對美國國際角色與責任的無感。

而這也帶到了今年另一個現象──歐盟的弱化。反全球化、反移民、反建制的右派民族民粹浪潮奔騰而來，這股要求閉關自保的民怨，與歐盟打破疆界全歐一家的理念背道而馳。有好幾個因素導致歐盟弱化，一是英國脫歐；二是德國總理梅克爾在國會選舉遭挫，至今未能組成聯合內閣，自顧尚且不暇，將來恐怕無法再給歐盟和過去一樣的支持；三是極右保守民粹風潮勢不可擋，將掣肘歐盟許多決策；四是川普多次指責歐盟過度依賴美國保護安全，要求承擔更多責任。而無論在經貿、政治、軍事上，美國一向是歐洲最重要的支持者，當這個支持不再忠誠堅實時，歐盟的角色功能也難如往昔。

2018年還會發生的事，是普丁再次當選俄羅斯總統，以其國內聲望之高、對反對派及媒體防堵之嚴，勝出是完全沒有懸念的事。俄國總統1任6年，如無重大意外，普丁可以繼續掌權到2024年，權力之大之穩，當世無人可出其右。他力挺敘利亞的阿塞德，如今伊斯蘭國（IS）被清剿，阿塞德穩住政權，俄國在中東的影響力明顯提升，併吞克里米亞也已被國際社會視為既成事實。普丁是個反應迅速又有決斷力的機會主義者，當川普不斷對美國的全球角色嘟嘟囔囔時，國際舞台上可能將看到俄、中雙強與美國之間的此消彼長。

在中東部分，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．薩爾曼已強勢掌權，接連對葉門、黎巴嫩、卡達和伊朗發動的軍事及外交戰都躁進而無功，如果他想加強對伊朗的攻勢，沙國和伊朗在中東的代理戰爭料將更加激烈，而葉門民眾因戰火而陷入的人道危機非國際社會強勢介入不可解。在美國的冷漠下，國際社會如何應對猶待觀察。

川普提出的「印太戰略」，理路上是想聯印制中，以在南海與印度洋壓中國一頭。不過，雖然印度感受到了「一帶一路」的威脅，也曾在邊界洞朗地區與中國對峙，但真的與中國撕破臉，既無必要也不符現實利益。中國在南海的擴張與存在已成事實，也改寫了此區的政治版圖，川普再派艦艇穿越也難以扭轉，而其他國家並沒有逼退中國的力量，因此南海應該是會繼續保持緊繃下的平靜。

就國際局勢而言，2018年的確是充滿了挑戰的一年，困難重重且變數四伏，卻不容推諉逃避，否則更難求得和平安定。台灣身處動盪核心東北亞，外交籌碼有限卻深受世局影響，大策略必須抓穩，危機管理與反應能力也必須精準有效。

（系列完）

(中國時報)