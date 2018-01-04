短 評－小攤商的心聲

2018年01月04日 04:10 中國時報 主筆室

前總統馬英九最近好忙！不但常被民眾捕捉到走透透的「野生」照片，甚至還有南部攤商希望請他擔任代言人，找回失落的商機與希望。看來，過往的人氣王小馬哥又回來了！

日前馬英九到高雄六合夜市跨年，馬一行人就逛了將近3個小時，民眾的熱情讓他感到相當興奮，還有水果攤商拉著他說：「總統，六合夜市生意就靠你了！」

攤商大嘆，儘管蔡政府力推新南向，但六合夜市的景況已遠不如當年，因為來自新南向的觀光客，購買力明顯不及陸客。當下不少攤商還拜託馬英九在招牌上簽名，因為「馬英九」這3個字，有集客力，能吸引陸客上門。

上回總統大選，蔡英文在六合夜市所在的高雄市新興區的得票率高達近61%，很明顯，這裡以民進黨的支持者居多，然而，俗話說：「先顧八肚才能顧佛祖」，不論政治立場是什麼，人民最重視的還是現實生活；誰能讓人民過上好日子，誰就能夠得到支持。

儘管蔡英文在日前的歲末談話中，大大褒揚了綠營的執政成績，不過，大部分市井小民的生活過得怎麼樣、小店小鋪的生意是變得更好還是更差，大家點滴在心頭，民進黨政府再怎麼自我宣傳也改變不了事實；連傳統民進黨的票倉都轉向馬英九，切切向他訴苦求救，可見人民心中有多麼焦慮。

對照馬英九卸任前被嫌得一塌糊塗的處境，如今所到之處卻總有人群簇擁，與其說這是「思念總在分手後」，不如說人們終於理解，馬政府多年來維繫兩岸和平與互動的努力，是多麼重要！

(中國時報)