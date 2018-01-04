資深媒體人專欄－北檢大腦直追警總

2018年01月04日 04:10 中國時報 劉屏

檢方偵辦陸生周泓旭「共諜」案，根據周的資料，認為周在台灣發展組織，吸收新黨成員王炳忠、侯漢廷、林明正等人。說原本王等人是證人，但「事後因有民眾告發，另分他案調查。」

於是在檢方的新聞稿裡，王、侯、林涉嫌更重了，「星火T」、「燎原」、「中華講武堂」等計畫一個接一個；又是「年終工作總結」，又是「年度預算計畫」；既有國台辦支應經費的數額，又有當事人如何赴北京領取款項，還有王父遺失若干等等。看來就缺沒有給王等人設定級別、職務、番號、組織聯絡人了。

這一切，檢方向誰求證了？全部是周泓旭一人的一面之詞，而且還不是法庭上的呈堂證物，而是「檢方說」。從頭至尾，甚至沒有聽聽遭到攀連的王、侯、林等人怎麼說，就發布了新聞稿。司法節前夕，北檢如此荒唐之舉，真是何等諷刺！

這讓人想起1980年代一件漁民「通敵」案。有一天，高雄漁船紫竹春號作業結束，載著漁獲返航。進港時接受例行檢查，原以為很快就會放行，不料突遭荷槍實彈的警總官兵扣下，人員全體被帶走問話，漁貨全面清查。

在那個年代被警總帶走問話，當然不好過。沒多久就傳來消息，說船員有人進了醫院，因為「偵訊時受傷」。至於盤查漁貨，主要是檢查有無違禁品，尤其是有無從大陸來的走私貨。

警總根據船上的航海日誌，逐一核對海域、漁種、漁獲量等，鉅細靡遺。船上的櫥櫃悉數打開，一個都不放過。查著查著，警總疑惑了：「怎麼沒有一把金針，也沒有一把油紙傘？」那時，這幾樣東西是大陸私貨的大宗。

船上查不出問題，船下的偵訊室也查不出疑點，可是線報明明指出這艘漁船偷偷去了福建呀？而且線報說得很確切，在大陸港口「以貨易貨」。

終於，腦筋清楚的人恍然大悟：「糟了，中計了！」原來是大陸對台廣播談到「熱烈歡迎高雄籍的漁船『紫竹春』號回到祖國……」。治安當局收聽到這則廣播，如獲至寶，乃有後來的扣船、押人等事，鑄下大錯。

那時敵人一則廣播，就能在台灣的軍民之間製造仇恨與對立。今天，周生一片隨身碟，就能讓台灣的檢察官給人民按上種種罪狀。國民黨時代的警總被自己耍，民進黨時代的司法看來也沒有多高明。

北檢的新聞稿中，對王等人的所有指控，都是根據周生所述。今天周生所述是王等人，檢調如此對待王等人；如果周生所述的是蔡英文、賴清德，莫非檢調也要出動大批人馬搜索總統及院長官邸？

一審判決稱周生「未遂」；既是未遂，顯然周生未能成功吸收王、侯、林等人。然而北檢新聞稿稱侯、林等人「將其國軍友人資料提供予周」，這麼一來，周生的行為就是「既遂」了。到底是未遂還是既遂，對周生而言，涉及刑責輕重；對王、侯、林等人，則是到底有無犯行，差別大矣；檢方的新聞稿難道是冀圖帶動「全民皆曰可殺」的氛圍？

「紫竹春」號的年代，警總知道上了大當，當即派了中將層級帶著慰問金，先到醫院探視，再到漁民家中致意，一戶都不漏，算是知錯能改。今天已經解嚴的年代，檢方會反省嗎？

(中國時報)