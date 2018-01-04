2018年01月04日 04:10 中國時報 張溫波

總統蔡英文日前指出，企業給員工加薪，將給予津貼，或參與政府採購標案給予點數加權等獎勵方式，以解決低薪（特別是年輕人低薪）問題。蔡總統的談話似有捨本逐末之疑，殊值一一釐清。

薪資低化其來有自，並非這1、2年出現的問題。自2000至2017年間，名目經常薪資微幅上升，但實質經常薪資卻呈零成長，反映物價漲幅與名目薪資相等。實質薪資倒退16年的異常現象，已是人人耳熟能詳的口頭語。影響所及，拖累民間消費，經濟成長明顯弱化甚至衰退。這一負面情勢明示主政者對薪資低化的嚴重問題，缺乏當機因應的能力與魄力，導致這一問題積重難返，殃及全體受雇者，情何以堪。

根據主計總處調查，去（2017）年受雇者共898.5萬人，其中月薪低於3萬元占39.6%，主要為體力工、技能低階、人力派遣、臨時、部分工時（零工等底層人力）。這一數據印證上述低薪嚴重問題，殊值主政者正視，並積極化解，以振奮民心、振興投資與振作活力。

低薪是勞動市場中勞動需求（資方）與勞動供給（勞方及其技能高低）所決定的「果」，而不是「因」，高學歷者過剩，能符企業所需求者畢業不多，又低技能者更多，造成人力供過於求，結果是低薪困局不易突破。產業結構則技術水準高低所決定的「果」，也不是「因」；所謂沒有夕陽產業，只有夕陽企業，反映每一行（產）業的個別企業呈現優勝劣敗效應，企業結構轉型及升級不斷演進，其理甚明。

不論何種企業致力研發創新創意，不斷創造高度的產品（含服務）差異性，即為市場競爭力相對優勢，在全球市場能夠開拓廣大版圖，一本萬利，業主的大餅必然分享員工，不須政府獎勵加薪。多年來，大型企業不斷為員工加薪，早已超過月薪5萬元，員工向心力自然顯露於臉上。可惜，台灣企業結構之中，中小企業占95%以上，缺乏產品差異性，更遑論高值品牌，營利微薄，形同生活型企業，加薪有心無力，上述受雇者月薪低於3萬元，其理在此。

蔡總統指出，給予加薪企業參與政府採購招標點數加權，必定造成政府招標程序紛亂，甚至弊端叢生，顯非健全之計。又給予加薪企業津貼，手續繁雜，難以有效執行，同樣弊端重重。總而言之，這類獎勵方式，既非良策，也非長久之計。

（作者為前國立台灣大學教授）

(中國時報)