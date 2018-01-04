2018年01月04日 04:10 中國時報 劉順達

俗話說得好，巴掌要靠兩手拍才會響。1日，北韓領導人金正恩依照慣例發表「新年詞」，宣布立即與南韓展開會談後，2日上午南韓總統文在寅主持國務會議時不僅表示支持與歡迎，並即刻指示統一部等著手辦理。

下午，統一部長官趙明均旋即召開記者會稱，已向北韓轉達9日擬在板門店和平之家舉行高階會談提議。因考慮8日為金正恩生日，趙明均還表示，不受時間、場地及議題等限制，給予北韓寬鬆選擇。

3日，金正恩特別指示「祖國和平統一委員會」委員長李善權對外發表：即日起開通其間中斷的板門店南北直通電話，進一步洽談雙方會談細節等。並強調，為符合韓民族的共同念願，雙方要肩起責任。

此次金正恩找出南北對話的名分十足。金正恩說，南韓舉辦「平昌冬奧」是整體韓民族大事，他除了由衷期盼冬運成功之外，並願意派遣北韓代表團參加。這句話確實也打動了文在寅的心，文在寅的努力耕耘也有目共睹。

自上任以來，文在寅念茲在茲的就是成功辦好2月舉行的冬運，但文在寅深恐北韓「搗彈」讓一些西方國家產生懼怕，法國率先聲明不參加。去年，文在寅更風塵僕僕分別訪問美國、俄羅斯及中國大陸，就是要當面邀請川普、普丁及習近平出席冬運開幕式，順便也請習近平和普丁居間協助，遊說金正恩派員參加，讓平昌冬奧成為一個和平祝典。

現在，金正恩終於幫文在寅解除這個憂慮。文在寅不得不立即回報金正恩，指示外交部、國防部、統一部及文化觀光體育部等積極推動兩韓紅十字會、體育及軍事等會談，另近期重新開啟開城工業區運轉及金剛山觀光等事業也指日可待。

金正恩上台邁入第7個年頭，外界始終認為他個性「好戰」，不顧北韓人民生活。其實不然，金正恩一手推動核武，另一手也為經濟建設全力以赴。這可從平壤街頭的車輛數字增加及大樓聳立，得到證明。

最值得小英總統關注的是，金正恩新年詞關鍵內容，充滿「韓民族是一家親」意味。金小胖認定平昌冬奧可提高韓民族的世界地位，並能為韓民族史上寫下璀燦一頁。這也充分說明，兩韓吵吵鬧鬧只是一時的、表象的，與其靠美國或日本，不如兩韓自己來達成國家統一才是唯一正途。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

(中國時報)