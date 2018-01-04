我見我思－不一樣的司馬懿

2018年01月04日 04:10 中國時報 胡幼偉

中視播出的《大軍師司馬懿之軍師聯盟》是一齣很有意思的大陸劇。

過去，在各種以三國時代為背景的戲劇作品中，曹操、曹丕或司馬懿等人物，不是反派，就是不重要的配角。這當然跟《三國演義》有關。但也正因為如此，大軍師司馬懿這齣戲竟然能擺脫傳統的三國論述主軸，純粹從司馬懿的角度詮釋這一段歷史，就使此劇有了濃厚的舊事新說的趣味。在創作自由仍受一定程度框限的大陸，能嘗試跳脫傳統的，也是最安全的歷史詮釋觀點來拍攝此劇，似乎也凸顯了若干試走新路的創作企圖。這是本劇第1個值得注意的特色。

其次，這個劇的趣味，並不在於做歷史翻案文章，或特別神化司馬懿這個角色，而是在於拿掉了像劉備陣營中的那種神化般的義氣與智謀後，來討論在一個完全由平凡人構成的曹魏權力結構中，司馬懿如何在家事國事的各種無法撼動，又極端無可奈何的困境中，以智慧來化解他面對的各種危機。這是本劇的第2個，也是最值得細品的特色。

和諸葛孔明完全不同的是，劇中的司馬懿，不是什麼天才型的人物。他被迫在一個不能不服務，又始終未獲完全信賴的權力網絡中步步驚心地工作。他沒有諸葛孔明早知一切般的神通，只能在遇到各種突發狀況時，爭取時間，冷靜苦思化解危機之道。和諸葛孔明相比，劇中的司馬懿，其實比較貼近現代社會中，感覺家事國事天下事，事事煩心的上班族，既不能改變自身所處情境和權力結構，裡裡外外、上上下下又誰都不能得罪，這樣的日子，不想出些有智慧的點子，怎麼過得下去？

所以，這個劇表面上講的是一段歷史故事，在我看，其實是以古喻今，為當代的中年人，尤其是身背家庭與事業責任的中年男性，彰顯出一個十分無奈的生存環境，再從司馬懿的故事中，提出一些範例告訴大家，再無奈，也要用點頭腦度過難關的啟示。

這個劇的好看就在於它告訴我們，現實生活中充斥的不是小確幸，而是大大小小無法預料，甚至難以負荷的一道道難關。生活，不過就是運用智慧，而非依靠義氣或神通，關關難過關關過罷了！如果說本劇在娛樂之外，還能給人什麼啟發，那應該就是提醒我們，環境也許難以改變，周圍的人或許都很難纏，但遇到事情，能不能像司馬懿一樣，保持冷靜，仔細思考解決之道。（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)