牛樟芝推廣陷困境 業者請命

牛樟芝是台灣特有種的真菌，橘色部分是牛樟芝的子實體。（本報資料照片）

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中國時報
／專題報導
珍菌堂董事長劉威甫。（羅浚濱攝）
利得生技董事長林進忠。（利得生技提供）
神農真菌生技董事長葉宗銘。（神農真菌生技提供）
牛樟芝業者五大建言

中華榖類食品工業技術研究所的估計，2014年台灣牛樟芝產業的產值約為18億台幣，據韓國農村經濟研究院的資料，2013年韓國高麗參產值為175億台幣。大陸「國家級長白山人參市場」估算，2014年全球人參產業總產值超過6812億台幣。

韓國人不但會種人參，更會賣人參，看在珍菌堂董事長劉威甫眼裡，只有「扼腕」兩個字可以形容他的心情。劉威甫在大陸經營台灣牛樟芝產業有成，2017年初決定回台投資；他認為，牛樟芝是台灣特有產品，具有保健的功能，相形之下，人參已有千年發展歷史，而牛樟芝只有30年的發展時間，所以「北人參、南樟芝」絕對可以期待。

台灣特有 潛力強

但是這30年來，牛樟芝產業卻在夢想與哀愁之間起起伏伏。神農真菌生技董事長葉宗銘親身感受到這個夢幻產業的冷暖。20多年前在東海化工系念書時，葉宗銘喜歡爬山，認識許多原住民朋友，這些朋友中毒、酒醉、受傷時，都拿一種顏色鮮紅的「苔蘚狀」植物來煮水喝。剛開始，葉宗銘不敢喝，但試了幾次，發現很能解酒、消除疲勞。

直到有一次在大雪山遇到日本山友，他們拿照片問葉宗銘有沒有看過這種東西？葉銘宗才知道，牛樟芝的神奇已經傳到日本；後來，他拿了幾斤原住民送的牛樟芝賣給日本人，對方一下就付2萬台幣，幾乎就等於他的註冊費。

畢業後，葉宗銘靠著化工的專長開始摸索人工培養牛樟芝，但過程並不順利，10多年裡，他把家裡的一棟房子賣了，家裡人不諒解。49歲了，小孩才1歲。

林杰樑一席話重創

好不容易，牛樟芝事業進入軌道，但卻遭遇「林杰樑浩劫」。2013年5月，林口長庚毒物科主任林杰樑接受媒體訪問時表示，「牛樟芝有毒性，在臨床上，曾經有尿毒症的病人一吃牛樟芝，尿毒就急劇上升，大家吃了也是白吃。」

此話一出，葉宗銘一筆5000萬台幣的訂單被退，幾千萬投資設廠的費用打水漂兒。受到重創的不只葉宗銘一人，而是整個牛樟芝產業。

政府推動牛樟芝產業正規化的腳步也放慢，原來2014年經濟部曾經開會，準備推出牛樟芝的國家標準，現在沒有下文；甚至2015年，大陸食藥監授權福建擬定金線蓮、牛樟芝、一條根的產業標準，也一樣沒下文，台灣產品輸陸受阻。

食藥署在2016年7月11日針對牛樟芝實施食品類產品「世界第一嚴」的毒物檢驗標準，要求公開販售的牛樟芝產品必須事先經過「90天餵食毒性試驗」。利得生技董事長林進忠指出，一項產品試驗通常要花費200萬台幣，而且製程改變，就要重做試驗。

食藥署嚴格檢驗毒性

此外，牛樟芝業者間的利益衝突也阻礙產業發展。像牛樟芝原料有三類來源「液態發酵菌絲體」、「固態培養菌絲體」、「牛樟段木栽培子實體」，培育時間7天至2年、原料價格每公斤2000元至80萬元，功效也不同，有一些業者想魚目混珠，當然不願政府推出對其不利的國家標準。

為了改變牛樟芝產業的「內憂外患」，桃園市牛樟菇菌商業同業公會以及社團法人台灣牛樟芝產業協會，決定聯手透過立委向政府請願，提出「五大建言」，從制定產品標準、規範牛樟段木取得，到聯合行銷，為業者找生路。

(中國時報)

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