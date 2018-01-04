山老鼠濫伐 牛樟樹瀕臨消失

2018年01月04日 04:10 中國時報 李文正 、 蕭承訓 ／專題報導 ／專題報導

1995年牛樟芝傳出可以治療癌症，導致「宿主」牛樟樹遭大量砍伐，國寶林木牛樟樹種瀕臨消失。已故醫師林杰樑曾說牛樟芝有毒，減緩了盜採，但去年初保七總隊第9大隊破獲60公噸盜伐，被砍的牛樟木有700歲，山老鼠為了賺取牛樟芝1兩價值1萬元暴利，鋌而走險，盜伐案件層出不窮。

據了解，牛樟木大多分布在中、南部山區，北部由於風大、溼度低，不利牛樟木生長，而「野生」樹木因油脂含量多，樹木與空氣中的菌絲結合，生長品質優良的牛樟芝，相較於山下自種的牛樟木，每年長高不到30公分，沒有豐富的油脂，至少要超過50年才能培養牛樟芝，因而導致野生牛樟樹木，遭到山老鼠大量砍伐。

保七總隊刑警大隊指出，牛樟樹大多生長在海拔800到1500公尺，早期人稱牛樟木「不成材」，生長上百年會樹幹中空，中間甚至可容納4人站立，不宜製作傢俱，而牛樟芝就生長在縫隙中，採集的人會站在裡面，用手電筒往上照射，就會看到橘色的牛樟芝。

有民眾直接在樹幹上挖洞，俗稱「開窗」，先取出牛樟芝，再將木頭轉賣，木材每公斤可賣400元，山老鼠因而殺雞取卵，直接樹木放倒，採集樹幹中的牛樟芝。

山老鼠甚至直接鋸開樹頭，以「螞蟻搬樹」方式，分割成小包裝再運下山，轉售給培育牛樟芝業者。業者只要將木材放在整理箱，下方放水，上面蓋著棉被，過了數月後，木頭上就會長出整片橘色的牛樟菌，將近1年就會生長出整朵的牛樟芝，每1兩的牛樟芝價值1萬元。

近年來，山下的牛樟木遭砍伐殆盡，山老鼠開始往深山發展，改以鏈鋸「放倒」樹幹，橫躺在山林裡面，一可以減少運送下山的風險，二也能降低成本，直接在山中隱密處所培育牛樟芝，經過1年以上，就請人上山採收，獲取大量的利益。

保七總隊表示，砍伐樹頭會造成水土保育的問題，一但遇到大雨，少了牛樟木根部的附著，恐造成土石流，但在山中聽到鏈鋸的聲音，很多時候是對面山的迴音，很難找到正確位置，查緝上也有相當難度。

不過，牛樟木培養出的牛樟芝仍被不肖業者拿來作為吸金詐騙的招牌，成立生技公司，實際卻沒有任何工廠製造，而是以直銷手法吸收下線；另也有人誆稱治癌療效，向癌症病患或家屬行騙，全是騙錢的幌子。

(中國時報)