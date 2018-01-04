枯倒牛樟木 原民將可摘採販售

兩岸自由市場開放後，台灣原生段木牛樟芝子實體價格跟著水漲船高。（易宏生技提供）

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中國時報
／專題報導

牛樟芝是新興的保健食品，由於牛樟木不易取得，外界籲政府鬆綁枯倒牛樟木的利用，不應放任其在原地腐朽。林務局回應，今年將修法，開放原住民採摘枯倒木上的牛樟芝販售，使山林收益回歸部落。

農委會林務局造林生產組長李允中表示，目前牛樟芝除了用牛樟木直接培養，還可用分子生物反應器提供養分給牛樟芝的菌絲體，讓菌絲體持續成長，不過最受歡迎的還是以牛樟木來培育。

李允中指出，林務局大約在20年前有以人工栽培一批牛樟木，但因散布在全省各地，未集中一地，過於分散的情形使成本偏高，導致牛樟木人工林缺乏開採的價值。用於培育牛樟芝的牛樟木來源有兩種，第一種是由林務局合法標售的牛樟漂流木，第二種則是違法盜伐而來。

李允中表示，枯倒牛樟木只要木質成分未腐爛，仍可用於牛樟芝菌絲體的培植，但林務局不可能為了樹林中的牛樟枯倒木，特地開闢林道將其運出，否則會破壞當地水土保持。

李允中說，現行《國有林林產物處分規則》規定，當地原住民可在枯倒牛樟木上培育牛樟芝，但培育僅限原地，不可將枯倒木搬回部落，也可採摘，但僅限「自用」，不可轉售。不過法規確實在思考調整放寬，在符合生態保育的原則下，可以部落為單位，向林務局提出營運計畫及適當採摘量，在此範圍內，部落可販售採得的牛樟芝營利，所得收益由部落自行分配，將啟動修法。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，高麗人參在韓國因產量龐大，才能成立國家隊塑造品牌，但台灣生產牛樟芝的業者不多，產量少，也鮮少聽聞牛樟芝產銷遇到瓶頸，如果業者需要輔導協助，都歡迎和農委會洽談。

(中國時報)

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