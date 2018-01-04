來源合法、無毒 才考慮訂標準

友善列印
中國時報
／台北報導

牛樟芝業者呼籲政府訂定牛樟芝原料國家標準，提升國際競爭力，經濟部潑了冷水。經濟部標檢局表示，2014年曾對此有過討論，但因原料來源的牛樟木遭農委會禁止砍伐，因此中止標準計畫，目前也沒有打算重啟，除非農委會方面先同意沒問題。工業局則說，業者須先提出牛樟芝具有獨特性商品地位，才有可能個案討論是否給予認證協助。

經濟部標檢官員指出，2014年時曾經對牛樟芝原料是否訂國家標準有過討論，不過最後喊卡。因為農委會認為牛樟芝原料採集來自牛樟木，而後者禁止砍伐，標檢局認為既然違反相關規定，所以放棄制定。

對於牛樟芝業者重提希望有國家標準與檢驗方法，標檢局官員直言，目前沒有考慮，國家標準技術委員會也沒有排定此議題審議。食品藥材的部分，標檢局還是得尊重主管機關意見，像過去訂過米粉國家標準，結果後來跟衛福部認定成分標準有差異，該局只能自行廢除。

官員說，除非農委會確認牛樟芝原料來源沒有違法問題，相關單位也確認人體食用無安全顧慮，才可能由標檢局進行研訂國家標準。

對於業者希望以國家標準GMP標章協助出口，工業局副局長游振偉打回票：「不太可能。」他說，食品GMP在食安風暴後，2015年已走入歷史，現改由民間台灣優良食品發展協會自發性驗證標章TQF，政府不可能為單一業者恢復此制度。

至於業者呼籲政府仿效參考韓國正官庄及紐西蘭奇異果標章，將牛樟芝原料做一標準化生產與銷售。游振偉說，業者有出口行銷需要，需要政府協助做認證機制，是可以個別提出來討論，工業局會找衛福部商量。但前提也是該產業有獨特性，像是正官庄是因為人參是韓國特產，那牛樟芝是否具有台灣特色，還是國際業者都可以生產，都需要確認。

(中國時報)

枯倒牛樟木 原民將可摘採販售

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。