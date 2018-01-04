來源合法、無毒 才考慮訂標準

2018年01月04日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

牛樟芝業者呼籲政府訂定牛樟芝原料國家標準，提升國際競爭力，經濟部潑了冷水。經濟部標檢局表示，2014年曾對此有過討論，但因原料來源的牛樟木遭農委會禁止砍伐，因此中止標準計畫，目前也沒有打算重啟，除非農委會方面先同意沒問題。工業局則說，業者須先提出牛樟芝具有獨特性商品地位，才有可能個案討論是否給予認證協助。

經濟部標檢官員指出，2014年時曾經對牛樟芝原料是否訂國家標準有過討論，不過最後喊卡。因為農委會認為牛樟芝原料採集來自牛樟木，而後者禁止砍伐，標檢局認為既然違反相關規定，所以放棄制定。

對於牛樟芝業者重提希望有國家標準與檢驗方法，標檢局官員直言，目前沒有考慮，國家標準技術委員會也沒有排定此議題審議。食品藥材的部分，標檢局還是得尊重主管機關意見，像過去訂過米粉國家標準，結果後來跟衛福部認定成分標準有差異，該局只能自行廢除。

官員說，除非農委會確認牛樟芝原料來源沒有違法問題，相關單位也確認人體食用無安全顧慮，才可能由標檢局進行研訂國家標準。

對於業者希望以國家標準GMP標章協助出口，工業局副局長游振偉打回票：「不太可能。」他說，食品GMP在食安風暴後，2015年已走入歷史，現改由民間台灣優良食品發展協會自發性驗證標章TQF，政府不可能為單一業者恢復此制度。

至於業者呼籲政府仿效參考韓國正官庄及紐西蘭奇異果標章，將牛樟芝原料做一標準化生產與銷售。游振偉說，業者有出口行銷需要，需要政府協助做認證機制，是可以個別提出來討論，工業局會找衛福部商量。但前提也是該產業有獨特性，像是正官庄是因為人參是韓國特產，那牛樟芝是否具有台灣特色，還是國際業者都可以生產，都需要確認。

(中國時報)