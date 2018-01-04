逝世6周年完成遺願！鳳飛飛3000萬遺產設基金會

黃韻玲（右）、黃子佼（左）昨主持記者會，中為大大娛樂總經理李明智，也將擔任基金會顧問。（蘇蔓攝）

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中國時報
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黃韻玲（右）身為死忠鳳粉，和鳳飛飛相見歡後，不忘要求合照，左為黃品源。

3日是鳳飛飛逝世6周年，過去和她多次合作演唱會的大大娛樂，正式宣布「鳳飛飛慈善基金會」成立，她生前熱心公益，此事無疑實現她的遺願，並由其愛子趙彣霖出任基金會董事長，據悉現年28歲的他現居香港工作，身邊也疑似有女友，他昨保持一貫的低調未到場，僅「現聲」表達感謝，基金會的3000萬元資金是鳳飛飛自己的錢，無論生前走後都不想麻煩他人。

昨記者會由黃韻玲、黃子佼無酬主持，黃韻玲是死忠鳳粉，昨數度哽咽，她曾和朋友到鳳飛飛錄節目的地方，見偶像出現，大家一擁而上，搶著摸她的頭髮朝聖；她國中時還到鳳飛飛老家蹲點，為了要送她自己寫的歌曲，最後被鳳媽勸退，但送她一張照片；事隔多年後兩人在金鐘獎後台相遇，黃韻玲興奮和她要合照、簽名，最後也如願替她寫了唯一一首歌曲〈靜靜燃燒的夏夜〉。

不想麻煩別人

黃韻玲昨談到第一次見到鳳飛飛的印象，「當年的歌手一字排開幾乎都穿旗袍，只有她是中性打扮、穿褲裝。」她也說，鳳飛飛直到臨走前都不想麻煩別人，只想帶給大家快樂，「在離開人世間最後一刻還是這樣，不想麻煩別人，真的太偉大、太不可思議，要有多強韌的毅力。」

(中國時報)

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