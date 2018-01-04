佼佼度低潮謝「三娘」打氣

黃子佼（右二）搬新家，「三娘」李明依（左起）、張小燕、張清芳一起拜訪。（取材自臉書）

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中國時報
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黃子佼（佼佼）走過人生低谷，這兩年演藝事業屢攀高峰，就連主持「三金」典禮也是酸民口中的「零負評」主持人。

佼佼2日有感而發在臉書Po出與恩師張小燕、好友張清芳及李明依的合照，寫著「福氣！謝謝三娘教子，一路看顧鼓勵，讓我堅持無畏」，他說，誰都會有低谷，低潮時難免嘀咕，當一切被人低估時，身邊有好前輩能夠指點迷津，或是鼓舞陪伴，才有向前力量，也表示最近搬新家，「三娘」2日到新家玩，大家一起聊著回憶與過往，才有如此感觸。

佼佼在演藝事業最低潮、被看衰時，剛好與張清芳合作主持《週休二日》，兩人因此奠定了很深的友誼，當時的張清芳因為笑點低，每次都會誇他：「你真的很好笑、你真的很棒、你懂這麼多音樂、這麼有趣的人怎麼會只卡在這裡？」

張清芳注力量

他表示，有些人會得憂鬱症是因為一直否定自己、覺得全世界都不理我，「剛好身為歌壇天后的阿芳姊，在我演藝事業最低潮、最糟糕時出現，在那樣的時間點合作，她確實給我很大的力量，從她身上我得到很多鼓勵。」

至於李明依（Emi），佼佼形容，「Emi像是跟我一起長大的玩伴，我們會一起唱歌、去玩，大家可能以為她講話較浮誇、個性High，其實她非常纖細，那段他想放棄自己的時候，是李陪著他玩，跟著她，怎麼玩也完全不擔心會出事，超理性的她，會默默保護你，讓場子適度的理性收尾，他說，自己也是在長大後，才真正感受這個老朋友跟別人不一樣。

李明依這幾年為了陪伴兒子威力成長，淡出電視圈，她表示，真的很為他這幾年再攀事業高峰開心，「他是如此用功又堅持的人，又有那樣的才華，以前的確被低估，他早就該這麼被肯定了！」

(中國時報)

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