Rain奪台北跨年收視王

2018年01月04日 04:10 中國時報 高薔 報導

盧廣仲（左）因電影演出與歌唱魅力，讓台北跨年活動受到不少年輕觀眾關注。

台北市政府與三立電視合作舉辦「2018臺北最High新年城」跨年晚會，收視較2017年亮眼，此次邀請韓流天王Rain獨家演出，成功吸引年輕族群收看台北跨年現場意願。榮登收視之王的Rain說：「好久沒在這麼多人前表演實在是太開心了！真的很開心大家這麼支持我，會再以更好的面貌跟大家見面。」

收視顯示12月31日跨年當晚10點至午夜12點平均收視2.50，是真正全國第一收視，甚至在25至39歲女性收視高達3.91，而電視收視人口數超過400萬人成全國第一。另當晚以網路收看的族群有1000萬人，因此網路和現場共超過1400萬人收看，等於每2人中就有1人收看台北跨年場。

頑童:像開自己演唱會

而「國民長孫」盧廣仲收視排名居其次，他表示受寵若驚，也感謝伴他演出的團隊，「我會繼續努力，大家新年快樂。」同樣只在台北演出的頑童MJ116則說很久沒在台北跨年，玩得很開心，「感覺像是在開頑童自己的演唱會一樣，感覺真的很好，很棒。 我們完全不知道收視率這麼高，因為跨年結束後，我們就趕著搭隔天早上5點的班機出國演出了，是公司今天（3日）告訴我們才知道的，謝謝大家不嫌棄。」

3位成員瘦子、大淵、小春不改隨興本色地說：「其實我們認為收視率的事情根本無所謂，明年有機會寧可不要收視率，反而希望大家可以出門一起在現場狂歡，過年開心最重要，反正一年也擠這一次而已，一起混啦！」

(中國時報)