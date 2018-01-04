于和偉扮曹操 自嘲包袱上身

于和偉演一代梟雄曹操，馬上英姿煥發。

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中國時報
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于和偉演一代君王劉備演得絲絲入扣。

古裝大戲《軍師聯盟》每周一至周五晚8至10點在中視播出，劇中除了吳秀波將司馬懿詮釋得有聲有色，靈魂人物還有硬底子演員于和偉演繹的曹操也是亮點。在此之前，周潤發、陳建斌、姜文、張豐毅都曾飾演過曹操，不過于和偉輪廓分明的五官和硬漢氣質更彰顯曹操的霸氣，舉手投足之間，他讓這個歷史人物更加豐滿立體、有血有肉。

于和偉過去在新《三國》飾演風雲人物劉備，一代君王英姿穩重形象深植人心，這次大跨度扮曹操，不怒自威的演技令人不寒而慄，劇中他面對漢室群臣，語氣張揚跋扈，也有虎狼之父用心良苦的溫情，連兩簇眉毛都有戲。他說，拍攝期間沉浸在角色裡，每早吃早點時，大家會跟他有說有笑，很處得來，「畫完妝之後，大家就不和我說話了。」

台詞功底棒

《軍師》在大陸播出時，于和偉獲得大批觀眾的讚美，有粉絲留言表白：「世人皆錯看你曹孟德，我們超愛你，演技很燃（厲害），台詞功底很棒，活像行走的演技教科書。」粉絲還幫他製作時尚逗趣的表情包。他先前接受陸媒訪問，表示當初沒想到反應這麼好，後來發自己的照片到微博，自嘲「我覺得我的臉都腫的，可能有一些包袱了」。

他拍《軍師》有段小插曲，當年拍《三國》騎的馬才9歲，馬兒和他感情很好，這次演曹操，馬師告訴他「當年你騎的馬在我們這」，馬兒已18歲，「我當時扮曹操，牠沒認出我，餵牠草料時看牠瘦骨嶙峋的，等我拍完戲要走的時候，我在牠身後叫了幾聲，牠也叫了幾聲，我覺得牠認出我來了，挺感慨的」，螢幕上野性的于和偉，私下其實很感性。

(中國時報)

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