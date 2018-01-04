澎恰恰當救護工勤學CPR

2018年01月04日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

台南市義消救護中隊獲選為106年度全國績優志工團隊，澎恰恰日前特地到台南擔任一日救護中隊隊員，體驗義消救護工作的辛勞，他與許效舜的「鐵獅亮光樂團」也將舉辦感恩演唱會，給予救護中隊更多支持與鼓勵，感謝這群默默付出的志工朋友。

經由救護中隊隊員的指導，澎恰恰學習如何使用各種工具，從警報傳出，開始穿上救護背心、背上急救用具，配合警消調度到出勤結束，每個細節都不馬虎，甚至清理擔架都有一定順序與方法，最後救護中隊隊員細心教導CPR執行，由於CPR是急救現場的首要技能，隊員誇澎恰恰動作標準，儼然是合格救護隊員。

騎救護重機過乾癮

當天隊上停放一台救護專用的重型機車，澎恰恰在現場開心過乾癮，一跨上重機，變身成電影中的救難英雄一樣，現場隊員頻誇帥氣。澎恰恰受志工朋友們奉獻精神感動，認為他們在狀況不明事故中，不只生命安危受威脅，更要與時間賽跑、救助他人，「不只要專業，更要細心冷靜，這真是一份不容易的工作」。

救護中隊一直是城市救援的重要一分子，因此「鐵獅亮光樂團」兩大台柱澎恰恰、許效舜也將在感恩演唱會的說唱逗笑中，讓市民對於救護中隊工作有更多認識，一起關懷這群默默付出的城市英雄。「忠義傳家感恩演唱會」1月21日將在佛光山南台別院演出。

(中國時報)