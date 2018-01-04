林嘉欣演植物人手指很有戲

阮經天（後）在林嘉欣耳邊不停訴說殺人過程，讓林心驚膽戰。

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中國時報
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鄧超（左）和文淇有不少對手戲，但直到殺青才露出本人親切搞笑一面。

影后林嘉欣在《心理罪之城市之光》和阮經天（小天）配對演夫妻，她稱讚對方準備充足，因此對戲時很放心，不過有場戲讓她大呼吃不消，因為阮經天邊和鄧超談判，邊幫飾演植物人的林做腳底按摩，但阮入戲太深，越按越大力，林卻不能動彈，她笑說忍得好辛苦：「小天把所有對對方的敵意全力集中在腳底按摩上了，我可是憋得特別認真。」

因阮經天飾演變態殺手，林嘉欣常能感到他散發出的恐懼與壓迫感，尤其阮經天一邊在病床上幫她擦身體，一邊在耳旁訴說著殺人情節，讓她相當不好受。

儘管植物人不能用動作呈現心情，也特別顧到演出上的小細節，「或許鏡頭會捕捉到，在演出時我的手偶爾有一些微動。」

另外，還在就讀國中的文淇與鄧超及惠英紅合作後，對他們在戲裡戲外的反差感到驚訝不已。

鄧超入戲文淇難親近

文淇初見鄧超時，覺得他演戲像個神經病，即使對手戲很多，也不會找她聊天，「超哥在現場基本上都沉默寡言，甚至是無趣頹廢的模樣登場。」殺青之後才發現並非如此：「才發現他性格原樣，原來是當時他入戲很深。」

文淇還有場沉重戲分，鄧超要抱著她痛哭，拍完後鄧超將她叫到一旁，並用力抱著她不發一語，當下文淇無法理解鄧超為什麼這麼難過，之後回想起來才明白：「原來一個好的演員，進入到角色之後是可以感受到真正的痛苦。」該片12日上映。

(中國時報)

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