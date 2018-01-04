魏德聖當心靈導師喊孤單

魏德聖導演變身配音員吃足苦頭。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

魏德聖導演近日受訪，提到替動畫片《幸福路上》配音，片中飾演知識青年，直到踏進錄音室後，才知道自己角色背景，他說過去自己很愛玩，跟知青形象不符。實際上，他當時課業成績並不出色，曾念過放牛班，成績吊車尾，索性在五專時學了空手道，也練習跑步，甚至得到全校第一。

雖然成績普普，但當時就讀遠東科大的師長對他的評語是「埋頭進取、持之有恆」，讚美他反應快。48歲的魏德聖，一路走來，自認能當別人的心靈導師，卻說：「過去年輕時，說話沒人要聽，現在到了這年紀，想講也沒對象，真的蠻孤單的。」《幸福》導演宋欣穎跳出來說：「沒啊，做這動畫片就有向魏導諮詢，的確有被鼓勵到。」

魏導目前替新作「台灣三部曲」做準備，「一步步慢慢來，每天都有進度。」宋欣穎說，當初決定要拍動畫片時，和魏請益，「魏導聽到只花4、5千萬就拍一部片，直說不可能。」她打趣說：「魏是全台灣心臟最大顆的導演，雖然沒有他的雄心壯志，但他的確有告訴我方法、如何找錢，實際上很有幫助。」

雖然魏導在執導電影頗具自信，但首次配音卻吃足苦頭，直嚷不要再有下次了。宋欣穎被問是否有給他心理建設，笑說：「導演是個很殘酷的行業，該逼就要逼，沒得商量。」電影5日全台上映。

(中國時報)

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