林義芳義氣收尾《愛河邊》

2018年01月04日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

林義芳（左）生病開刀，也是演員的女兒林宜禾盡心照顧爸爸。（取材自臉書）

65歲的資深藝人林義芳數周前發現血尿現象，就醫檢查出膀胱長腫瘤，他上周向華視《春風愛河邊》劇組請假，住院開刀切除腫瘤，他3日透露，檢驗報告已出爐，證實是膀胱癌，不過幸好是早期發現，所以僅是初期，醫生也說不用化療，僅需每三個月持續追蹤檢查即可。

林義芳原本已出院休養，但1日晚上又緊急住進醫院。他說，因為出院後，又發生尿液堵塞現象，導致肚子非常疼痛，所以元旦晚上再度住院檢查，雖然經過「疏通」後，醫生說已無大礙，不過老婆不放心，硬要他多住院幾天觀察，今（4日）才返家休養。

醫囑須戒菸

他是50年老菸槍，醫生曾斷言他得膀胱癌與抽菸絕對有關係，因此要求他必須戒菸，他說，從住院開刀至今都沒有再抽了，之後也會盡量戒菸。 他與女兒林宜禾都參與《春風愛河邊》演出，該劇已確定月中下檔，他說，製作人日前有去家裡探病慰問，並詢問他能否幫忙收尾，由於醫生已允許他在身體許可下復出拍戲，只是提醒他絕對不能太勞累、久站或太用力，「所以只要身體狀況OK，當然願意有頭有尾幫忙把戲拍完。」至於之後演藝工作是否減量，也是看身體狀況決定。

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(中國時報)