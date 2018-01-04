林義芳義氣收尾《愛河邊》

林義芳（左）、黃玉榮在《春風愛河邊》飾演父子，戲裡戲外都感情好。（取材自臉書）

友善列印
中國時報
報導
林義芳（左）生病開刀，也是演員的女兒林宜禾盡心照顧爸爸。（取材自臉書）

65歲的資深藝人林義芳數周前發現血尿現象，就醫檢查出膀胱長腫瘤，他上周向華視《春風愛河邊》劇組請假，住院開刀切除腫瘤，他3日透露，檢驗報告已出爐，證實是膀胱癌，不過幸好是早期發現，所以僅是初期，醫生也說不用化療，僅需每三個月持續追蹤檢查即可。

林義芳原本已出院休養，但1日晚上又緊急住進醫院。他說，因為出院後，又發生尿液堵塞現象，導致肚子非常疼痛，所以元旦晚上再度住院檢查，雖然經過「疏通」後，醫生說已無大礙，不過老婆不放心，硬要他多住院幾天觀察，今（4日）才返家休養。

醫囑須戒菸

他是50年老菸槍，醫生曾斷言他得膀胱癌與抽菸絕對有關係，因此要求他必須戒菸，他說，從住院開刀至今都沒有再抽了，之後也會盡量戒菸。 他與女兒林宜禾都參與《春風愛河邊》演出，該劇已確定月中下檔，他說，製作人日前有去家裡探病慰問，並詢問他能否幫忙收尾，由於醫生已允許他在身體許可下復出拍戲，只是提醒他絕對不能太勞累、久站或太用力，「所以只要身體狀況OK，當然願意有頭有尾幫忙把戲拍完。」至於之後演藝工作是否減量，也是看身體狀況決定。

中國時報提醒您 吸菸有害健康

(中國時報)

魏德聖當心靈導師喊孤單 黃若熙11歲被罵妓女染憂鬱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。