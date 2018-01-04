新浪漫號 孩童玩樂天堂

雄獅旅遊攜手歌詩達郵輪，2018年推出新浪漫號2大航程3大航線。（雄獅旅遊提供）

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中國時報
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石垣島川平灣風景絕美，日光照射在湛藍海水反射出耀眼光芒。（雄獅旅遊提供）
搭新浪漫號品嘗日本一風堂拉麵經典美饌。（雄獅旅遊提供）
遊戲天堂「思高俱樂部」帶給大小朋友歡樂時光。（雄獅旅遊提供）
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亞洲郵輪市場蓬勃發展，郵輪舒適空間及多樣化休閒設施成為旅遊當紅炸子雞，雄獅旅遊攜手歌詩達郵輪鎖定親子客群，打造2大航程3大航線旅程，以基隆為母港出航，搭乘有海上移動旅館稱號的「新浪漫號」出遊放鬆身心。

新浪漫號潔白船身搭配英文字母「C」烙印黃色煙囪，與蔚藍大海相映格外醒目，船隻總噸位達5萬7100噸，客艙數789間，可容納1800人。具備純正義大利郵輪血統的新浪漫號裝潢精緻細膩，部分艙等搭配全景陽台視野極佳。

新浪漫號娛樂活動多元豐富，除大小朋友玩樂主題派對外，專為兒童設計的「思高俱樂部」是兒童的遊戲天堂，由專人提供多種類課程陪孩子遊戲與比賽，選出未來船長並頒發獎章，全家在此度過溫馨親子時光。

品嘗現作披薩

晚間前往藝術氣息濃厚的「波提切利藝術餐廳」享用饕餮盛宴，玻璃吊燈與珍珠工藝品宛如置身海上宮殿般奢華，視覺、味覺雙重享受。船上「義大利披薩屋」附設全球唯一郵輪明火烤爐，以現作披薩滿足饕客味蕾。飯後來杯珍珠奶茶等手搖飲，為當天豐富旅程畫下完美句點。

4人行享優惠

歌詩達郵輪積極經營亞洲市場，東北亞航線延續日式服務精神，除配備日語服務人員外，更提供日式早餐並引進一風堂拉麵，喜愛拉麵旅客不可錯過。

雄獅旅遊2018年推出歌詩達郵輪·新浪漫號3梯次主題航程，分別為2月23日基隆／沖繩／宮古島5日、2月27日基隆／沖繩／石垣島／宮古島5日及3月3日基隆／沖繩／宮古島5日，即日起報名，標準內艙第1、2人優惠價1萬6900元起，同房第3、4人售價5800元起，再享85折優惠，12歲以下兒童免艙房費。

(中國時報)

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