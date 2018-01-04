分趾鞋 靠陸王逆轉勝

2018年01月04日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

傳統足袋從裁布到縫製，都以專業師傅純手工製成。（きねや足袋提供）

日本裸足馬拉松達人高岡尚司，是「杵屋無敵」的監修者。（きねや足袋提供）

杵屋足袋去年新款「Toe-Bi」，進化版的鞋型更加深觸地感。（きねや足袋提供）

「杵屋無敵」跑鞋，鞋底中間向內凹進，走起路沒有疲勞感，讓人容易掌握身體的平衡和防滑。（翻攝自Twitter）

劇中主角竹內涼真所穿的一般跑鞋—Atlantis RII，在日本限量50雙販售，目前尚未有商品化的打算。（TBS提供）

由役所廣司主演的日劇《陸王》迎來完結篇，不但浩大的馬拉松場面成功帶動地方經濟，劇中出現的分趾鞋款，也讓創作原型－日本傳統分趾鞋襪工廠杵屋足袋（きねや足袋）一夕爆紅，從夕陽工業中逆襲重生。

杵屋足袋工廠翻身

「足袋」（たび）在日語裡指分趾的襪子或鞋，將拇指與其他4趾分開，特色是接觸地面時有較良好的觸覺，無論是平日的工作鞋，或用於和服穿搭都相當適合。而隨著社會變遷，成立於1929年的杵屋足袋工廠，曾是被淘汰的沒落產業，直到2013年轉型運動取向，才得以生存。

《陸王》的劇情，取自杵屋足袋成功轉型的故事。役所廣司所飾演的「小鉤屋」第4代社長，成功帶領員工開發出馬拉松足袋；不過，劇中出現的足袋，可不是由杵屋足袋製作，而是委託美津濃（MIZUNO）為劇情製造道具，是沿用美津濃的跑鞋技術，跟真實的杵屋足袋技術相比，功能各有千秋。

美津濃限量鞋50雙秒殺

因日劇的火紅，美津濃也限量製作劇中足袋的競爭對手－Atlantis RII跑鞋，它本來是純屬虛構的牌子，僅推出50雙便秒殺一空。雖然很多粉絲期盼商品化，但美津濃表示機會不大，台灣粉絲要買到也更為困難。

故事原型的杵屋足袋工廠，開發的「杵屋無敵」、「Toe- Bi」兩雙熱門鞋款，也因熱潮而缺貨中，目前台灣也沒有正式代理；通路商摩曼頓表示，台灣的分趾鞋一般多適用於登山等，Nike之前也出過類似的「忍者鞋」，不過用途都比較機能導向。未來何時能購買到日本休閒足袋，粉絲們還要再等等，只能先留意日本網拍訊息。

(中國時報)