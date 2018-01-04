2018年01月04日 04:10 中國時報 陶福媛 （髮妝／Kelvin） 報導（髮妝／Kelvin）

章廣辰應攝影師要求擺出撩妹姿勢，頗有幾分秦祥林、秦漢的神韻，穿J.Lindeberg條紋毛衣7980元，長褲6980元，拎Jerome Dreyfuss郵差包3萬8800元。（JOJ PHOTO攝）

Jerome Dreyfuss格紋小羊皮包，2萬800元。（爵思提供）

Jerome Dreyfuss藍帆布牛皮後背包，1萬5800元。（爵思提供）

Jerome Dreyfuss岩石灰小羊皮後背包，2萬2800元。（爵思提供）

Jerome Dreyfuss海軍藍帆布後背包，1萬3800元。（爵思提供）

近來在偶像劇嶄露頭角的章廣辰，看似是個羞澀的大男孩，其實私底下頗為幽默風趣，有時冒出一兩句驚人之語，更是讓人拍案叫絕。例如提到他在出道MV中不惜全裸入鏡時，他嘆了口氣，引用舒淇的名言說：「我會把脫掉的衣服，一件件穿回來的！」當場把大家笑翻。

運動員身材有本錢脫

說要把衣服穿回來，但其實事與願違，章廣辰在學校時就是田徑校隊，還打過HBL籃球賽，挾著身高185公分和運動員身材的優勢，就是比其他小鮮肉更有「脫」的本錢，繼《稍息立正我愛你》演霸凌曾之喬的大毛，壞到被網友討論，這次在正熱播的八大《我的男孩》演張軒睿冷面心熱的好友「搞屁」，之後在新作品《熱血高校》中飾演高校游泳隊選手，全劇有95％以上都只穿短泳褲入鏡。「只要是好戲，全裸我都願意，這點犧牲不算什麼！」章廣辰笑著說，還裝出一本正經的模樣，十分逗趣。

撩妹姿態似二林

這回章廣辰受邀進棚拍攝時尚單元，身穿J.Lindeberg針織毛衣、搭配Jerome Dreyfuss肩背包，裝扮70年代的復古懷舊風，像極了瓊瑤電影二秦二林時代的男主角，尤其拍攝時應攝影師要求擺出撩妹的姿勢時，還真有幾分秦祥林、秦漢的神韻。

(中國時報)