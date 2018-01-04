香奈兒春夏彩妝綠時尚

2018年01月04日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

香奈兒脣頰粉彩盤#410勃艮地3g，1310元。（香奈兒提供）

香奈兒九色眼影那不勒斯的回憶10.8g，3340元。（香奈兒提供）

香奈兒時尚恆彩指甲油#590蘇打汽水6ml，850元。（香奈兒提供）

香奈兒COCO水晶糖光透脣釉#792藍色夏威夷5.5g，1150元。（香奈兒提供）

香奈兒超炫耀的絲絨脣膏#66紅色高跟鞋3.5g，1250元。（香奈兒提供）

香奈兒春夏彩妝系列以全球彩妝創意暨色彩設計師露西婭皮卡（Lucia Pica）出生之地為靈感，帶來義大利那不勒斯城市色彩，充滿地中海氛圍的春夏色彩，也為熱鬧的脣彩市場注入火花，香奈兒一次推出4種質地脣彩，並祭出史上最多色的限量9色眼彩，還有各式綠色挑戰女人彩妝極限，今年春夏就是要「綠」才時尚。

Lucia Pica大膽用綠色打造眼影，包括限量「香奈兒9色眼影」、 「香奈兒持久眼影霜#824金湯尼」乾燥灰綠色，「香奈兒時尚伸展台彈力睫毛膏#50曼哈頓」藍綠色金屬光感、「香奈兒防水眼線筆」打造深邃的藍綠色（#939自由古巴）與鮮豔的翡翠綠（#938萊姆伏特加）。

在脣彩上，也有全新突破，Lucia Pica從龐貝古城壁畫的色彩與蛋彩畫技巧汲取靈感，結合護脣膏及粉體質地，打造「香奈兒脣頰粉彩盤」，霧面的粉狀質地，不管用刷具或指腹上色都展現女人的率性。

(中國時報)